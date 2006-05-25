Из-за непогоды обесточено 273 населенных пункта в восьми областях Украины

Сегодня ночью в результате сильных дождей, града, шквалистых порывов ветра и из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач в восьми областях Украины было обесточено 273 населенных пункта.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, без света остались: в Тернопольской области - 72 населенных пункта, в Киевской - 53, в Полтавской - 39, в Черновицкой - 37, в Винницкой - 35, в Житомирской - 15, в Хмельницкой - 18 и во Львовской - 4.

В работах по возобновлению электроснабжения населенных пунктов задействованы бригады облэнерго.

Кроме того, в Лубнах Полтавской области частично повреждено крыши 71 частного жилого дома. В селах Тернавщина, Купьеваха, Войниха и Терны Лубненского района жилые дома отключены от электроэнергии и повреждено крыши, количество которых устанавливается. На автодорогах местного значения Лубны-Чернухи, Лубны-Михновцы, Лубны-Тернавщина было повалено 100 деревьев. По состоянию на 7.00 25 мая участки автодорог расчищены от сваленных деревьев и движение транспорта возобновлено.