Праздник Октября: власть потакала правонарушителям, Симоненко делал вид, что не имеет к ней отношения

Я еще раз, видимо, риторически спрашиваю себя, своих коллег и всех-всех-всех, по какому принципу в Украине выносятся судебные решения или по какому принципу они выполняются или не выполняются ... Спрашиваю - и не нахожу логического ответа. Сегодня, 7 ноября, я спрашивала милиционеров, почему они позволили коммунистам пройтись по Крещатику к Майдану Незалежности, поскольку есть решение Окружного административного суда Киева о запрете проводить массовые акции в Киеве на Крещатике и Майдане Незалежности 7 ноября. А всех, кто ослушается решения суда, оштрафуют, предупредил начальник пресс-службы киевской милиции Владимир Полищук.

Кого-то оштрафовали? Нет! Почему позволили? Милиция на вопросы журналистов не отвечала. Только отмахивалась: «Не мешайте работать».

А для коммунистов пройтись сегодня по Крещатику было делом принципа, ведь они праздновали 94-тую годовщину Октябрьской революции.

Я посещаю дни рождения этого «праздника» уже несколько лет, и ничего нового, оригинального, креативного на них давно не происходит: запах нафталина, портреты Сталина, Ленина, красное знамя, престарелые тетки с оранжевой помадой на губах и заезженные лозунги, которые еще в прошлом веке потеряли свою актуальность ... Как и каждый год, на этом "празднике" призывают поднять весь трудовой народ против «капитализма».

Какое-то странное противоречие получается: рядовые коммунисты протестуют против капитализма, а их красный лидер Петр Симоненко ездит на «Мерседесе», живет далеко не в скромном доме, расположенном на полтора гектарах земли, а самое главное - ввел свою партию в коалицию с провластной Партией регионов, то есть его целиком можно отнести к «олигархическому клану», против которого так выступают красные.

Я поинтересовалась у рядовых коммунистов, как они относятся к действиям своего вождя.

- Вы знаете, что ваш лидер ездит на капиталистическом автомобиле, причем немецком, и носит супердорогие часы? - спрашиваю.

- Это не его личная машина. Вы такие вопросы задаете глупые. Наберитесь сначала ума. Ну и что, что он ездит на такой машине? Вы немножко почитайте! .. Нужно немного ума иметь! .. - кричали мне несколько коммунистов. - Посмотрите, в каком дерме сейчас находится народ, а вы говорите о Симоненко. Симоненко борется за народ, за вас, чтобы вы не сдохли от голода.

- Да я лучше, как вы говорите, сдохну, чем за меня будет бороться такой Симоненко, - не без тени провокационности говорю я.

- Вы еще не дохли от голода, вы еще не знаете, что такое голод.

- Но Голодомор сделал ваш Сталин!

- Вот такие люди, как вы, и сделали Голодомор. Голодомор был сделан специально!

- Кем?

- Теми людьми, которые специально проникли в партию. А вы этого не знаете, потому что вас одурманили. Вас спасли, чтобы вы не погибли, а теперь еще что-то тут говорите.

Я молчала, а красные меня обступали со всех сторон, продолжая:

- Вы знаете чья вы правнучка?

- Чья?

- 3,6 миллиона гитлеровских солдат наделали в Украине незаконнорожденных, немцы потрошили наших девушек, и вы одна из их правнучек.

Обидели ли меня слова красных? Нет, ведь на таких не обижаются. Тем более, что я знаю историю своих бабушек и дедушек. Моя прабабушка была вывезена в Сибирь из дома еще маленьким ребенком. Убегала оттуда на товарных поездах среди зимы. Когда наконец добралась до села, то у нее был живот - словно она последнем месяце беременности, из-за чего ее старшая дочь (моя бабушка) подумала, что у нее будет ребенок, а это она так от голода опухла.

... От памятника вождю пролетариата борцы с капитализмом отправились по Крещатику на Майдан Незалежности. Несмотря на запрет суда, милиция не только не запрещала им, но и способствовала ... Посередине Крещатика коммунистов ждала толика «свободовцев» во главе с Игорем Мирошниченко и Андреем Ильенко. Они пытались помешать красной колонне «нарушать решение суда». Но милиция взялась блюсти покой коммунистов, поэтому, окружив «свободовцев», дала красным спокойно пройти к Майдану. Правда правые с левыми все же немного потолкались... «Свободовцы» прихватили с собой яйца, которыми и «угостили» красных ...

Игоря Мирошниченко держало где-то два десятка милиционеров. А он кричал, что милиция попустительствует преступлению, поскольку есть решение суда, запрещающее проводить сегодня любую акцию. Как сказал господин Мирошниченко, их, "свободовцев", пришло всего несколько, чтобы просто посмотреть, как выполняется решение суда, а не митинговать, но решение нарушают сами же милиционеры.

На Крещатике было более десятка автобусов с отрядами «Беркута» и милиции, и неужели они не смогли противодействовать схватке между "свободовцами" и коммунистами? Или не хотели?

На Майдане коммунистов уже ждала приготовленная сцена, то есть власть заранее позаботилась о том, чтобы они сюда попали. Красные шагали под лозунги «Ленин, партия, комсомол!", "Пока мы едины, мы не победимы».

Коммунистические флаги и плакаты с виновником Голодомора Сталиным подтягивались, а со сцены звучал призыв к сопротивлению против олигархов, которые захватили власть.

- Пора сопротивления! Если вам надоело бездействовать, противодействуйте! 7 ноября - это ваш день сопротивления. Заводам - ​​работу, людям - зарплату, остановим пенсионный геноцид народа, - звучало со сцены. - Нет, национал-фашизму, вся власть - трудящимся. Капитализм - удавка для народа.

Сторонникам режима Сталина со сцены также впаривали, что Коммунистическая партия - сегодня единственная партия, которая «последовательно ведет решительную борьбу с властвующим уголовно-олигархическим режимом».

Чрезвычайно эмоциональным было выступление коммуниста из Луганска, который очень ярко и подробно описал сегодняшнего рядового луганчанина:

- Сегодня люди, как какой-то хлам, выброшенные на улицу. А те, кто каким-то чудом еще держится на своих рабочих местах, вынуждены ждать свои кровью заработанные деньги в течение месяцев, а то и лет. Зато как грибы растут подпольные, нелегальные дореволюционные частные копанки, которыми перерыли всю нашу луганскую землю. Круглосуточная работа нелегальной техники заставляет зверей и птиц покидать насиженные места. Наши дома в таком жалком положении, что на головы прохожим падают балконы. Рабочие люди Луганщины вынуждены гнуть спину на хозяев нелегальных копанок ... Люди работают на этих новоявленных буржуев за жалкие гроши, потому что в холодных домах их ждут престарелые родители, женщины и дети, которых нужно кормить ... И этот беспредел называют красивым словом «оптимизация». Мы, шахтеры Луганщины, призываем не ограничиваться экономическими требованиями, а идти дальше и объединиться вокруг Коммунистической партии Украины против капиталистического строя.

Странно, но спич лидера красных Симоненко, который выглядел как классический "буржуй", сытый и довольный, был менее критичен. Он несколько раз объявил, что они собрались для того, чтобы решить, что делать дальше, мол, они не согласны с таким «рабским существованием», но сначала нужно дать себе ответ, какую цену мы заплатили за пропуск в «капиталистический рай», но конкретики так и не прозвучало.

- Мы не должны забывать, кто пришел руководить сегодня страной ... А пришли нувориши, которые извлекали последнее из крестьянской семьи. Я убежден, что эти 20 лет дают нам право сказать, что мы - коммунисты, правы. Мы не должны забывать, что именно нувориши, которые сегодня пришли к власти, делают все, чтобы вывести все из Украины, чтобы превратить ее в сырьевой придаток для Европы.

Я тщательно вслушивалась, что все же собирается делать Симоненко, который принадлежит сегодня к парламентскому провластному большинству - вместе с теми же «нуворишами», против которых машет кулачками, однако не услышала ничего конкретного, кроме того, что когда, например, владелец завода не выплачивает зарплату, то надо сажать его «на сковородку нашей гражданской позиции».

- Мы должны не допустить, чтобы нувориши сегодняшней власти залезли к нам в квартиры тем, что повышают тарифы. Они рассказывают по телевидению, как они заботятся о народе, а в действительности посоздавали уголовные финансовые структуры, чтобы грабить государство.

Но никакого рецепта красный Симоненко в борьбе с олигархатом так и не предложил. Его сторонники внимательно слушали, хотя и без особых эмоций. Они, похоже, и дальше будут носить портреты Сталина и Ленина с верой, что коммунисты обеспечат им «цветущую жизнь».

Оксана Климончук

Фото УНИАН