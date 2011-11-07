Коммунисты собираются на Крещатик несмотря на запрет

Окружной административный суда Киева запретил проводить массовые акции в Киеве на Крещатике и Майдане Незалежности 7 ноября. И все, кто ослушается решения судей, будут оштрафованы, предупредил начальник пресс-службы киевской милиции Владимир Полищук.

Под штраф могут попасть как минимум пять тысяч человек, пишет КП в Украине. Такая цифра указана в заявках политических партий, которые планируют на 94-ю годовщину Октябрьской революции выйти на центральную площадь столицы. Только коммунисты обещают вывести на улицу 4 тысячи человек. Еще одну тысячу - правые силы.

- Никто не вправе запретить людям выйти на мирное собрание. Это наш праздник, и мы проведем шествие от памятника Ленину по Крещатику, - заявил коммунист Евгений Царьков. - Решение суда сегодня - дело философское. А судьи кто? Акции коммунистов пройдут не только в Киеве, а во всех областных центрах страны. В Одессе мы собираемся возле Оперного театра.

Вместе с коммунистами в Киеве митинговать на день Октябрьской революции будут Украинская народная партия и Конгресс украинских националистов. Правда, их акции протеста планируются на Михайловской площади. Поэтому столкновений между левыми и правыми не предвидится, хотя милиция обещает все равно усилить охрану города 7 ноября. А вдруг народ попрет на Верховную Раду, где свои акции обещают продолжить афганцы и чернобыльцы?

- Пусть штрафуют столько, сколько хотят, - заявил Царьков. - Мы будем на акциях в честь "красного дня календаря" при любой погоде. Лично я не верю, что они осмелятся подойти к нам со своими административными протоколами.

Но в милиции ссылаются на закон, перед которым официально все равны: и льготники, которых штрафуют за хулиганство, и народные депутаты, которые нарушают решения судов.