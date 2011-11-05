Огрызко: коммунистическую идеологию надо судить как тождественную фашизму

Украинское общество должно начать процесс осуждения и вынесения приговора коммунистической идеологии как преступной и тождественной фашизму, заявил заместитель председателя политсовета «Нашей Украины» Владимир ОГРЫЗКО, выступая на открытии международной конференции «Сотрудничество СССР и Германии в межвоенный период и во время Второй мировой войны: причины и следствия».

Как сообщает пресс-служба партии «Наша Украина», он подчеркнул, что , также подчеркнул, что этот форум должен стать серьезным импульсом и сигналом для общества о том, что нужно переводить дело осуждения коммунизма в политическую плоскость.

«Нужно начать процесс осуждения и вынесения приговора коммунистической идеологии как преступной и тождественной фашизму», - сказал В.ОГРЫЗКО.

По его словам, после политической части можно будет перейти к практически-юридическим делам, главной задачей которых будет объявление коммунистической идеологии вне закона.

Политик поддержал проект постановления конференции, в котором предлагается отметить необходимость создания Международного трибунала для рассмотрения преступлений коммунизма и начать судебное преследование живых исполнителей коммунистических преступлений.

5-6 ноября Киевская городская организация Украинского добровольного культурно-просветительского правозащитного благотворительного общества «Мемориал» имени Василия Стуса, Общественный институт исторической памяти, Национальный университет «Киево-Могилянская академия» проводят международную научную конференцию «Сотрудничество СССР и Германии в межвоенный период и во время Второй мировой войны: причины и следствия», почетным председателем оргкомитета которой является В.ЮЩЕНКО.

С докладами на этом научном собрании выступят не только авторитетные украинские научные работники, но и исследователи из Германии, Великобритании, Финляндии, Венгрии, Чехии, Сербии, Грузии.