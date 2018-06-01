Почему Жак Фор режет правду-матку Януковичу и Грищенко?
Желание сказать что-то неприятное и саркастичное нынешней власти почему-то непременно возникает у каждого, кто с ней близко познакомился. Но почему именно Франция?..
|Жак Фор
«Если со стороны официального Киева не будут приняты ннобходимые меры, общественное мнение Европы может не понять заключения такого соглашения (о политической ассоциации и зоне свободной торговли. - Авт.), будто ничего не произошло и ничего не происходит», - сказал Жак Фор в интервью. В переводе с языка дипломатов на обычный: будете сажать лидеров оппозиции по надуманным обвинениям, будет вам вместо ассоциации и ЗСТ дырка от бублика.
Это уже чуть позже, через несколько дней, советник президента Польши Роман Кужняр в статье в Gazeta Wyborcza выдал похожий месидж: арест Юлии Тимошенко может сорвать подписание договора об ассоциации Украины с Европейским Союзом в 2011 году. “Уголовное дело против Тимошенко, носящее признаки преследования демократической оппозиции, выглядит непонятным не только во многих западноевропейских столицах, но и в Варшаве”, - заявил он.
И хотя официальная Варшава надеется на подписание договора о ЗСТ и ассоциации между Украиной и ЕС еще в этом году, когда Польша будет председательствовать в Евросоюзе, развитие ситуации в Киеве может связать Польше руки в этом деле. «Верх могут взять аргументы политиков и государств, негативно относящихся к вступлению Украины в Евросоюз», - написал Кужняр.
Плохо скрытое отчаяние, которое слышится в словах влиятельного польского эксперта, можно понять. Польша уже давно по вполне понятным геополитическим причинам играет нелегкую роль «адвоката Украины» в Европе. И польским политикам просто больно смотреть на то, как бестолково-агрессивная политика нынешней украинской власти разрушает их многолетние усилия. Если удобный случай председательства Польши в ЕС не будет использован, история с соглашением затянется еще на годы. Возможно, долгие.
Другой вопрос, почему именно посол Франции задал эту тональность и озвучил такую привязку. Конечно, проще всего было бы все списать на элементарное раздражение немолодого и солидного дипломата, ставшего мишенью грязных слухов о том, что его отзывают во Францию за критические реплики в адрес украинской власти в связи с делами против оппозиционеров. В уже упомянутом интервью Жак Фор обвиняет в распространении этих небылиц МИД Украины (при этом ведомство Грищенко клянется, что ничем таким не занималось). И объясняет, что происходит обычная ротация посла в определенный срок.
Но суперопытный дипломат 1947 года рождения уже всякого наслушался в жизни (например, в бытность послом в Албании в бурные 1992-1994 гг.) и вряд ли позволил бы себе жесткие мессиджи про власть из соображений личной мести. Нет, Жак Фор мог сказать то, что сказал, лишь имея уверенность: это официальная позиция Франции.
Собственно, он процитировал в своем интервью слова французского премьер-министра, побывавшего в Киеве 19 апреля т.г.: «Я заметил президенту Украины, что в пределах усилий, которых она прилагает для достижения Соглашения об ассоциации из ЕС, крайне важно уделять нужное внимание усилению принципов правового государства в Украине. Я думаю, что президент Украины вполне понимает это». Мягче, но тоже вполне недвусмысленно.
Почему же Франция позволяет себе такие высказывания об Украине и ее власти?
Во-первых, на Францию не распространяется привычная фобия других европейских стран: «Если мы слишком сильно нажмем на Януковича, он развернется и кинется в давно расставленные российские объятия».
Францию это не очень волнует. Она сама уже немало лет находится в российских объятиях, имея среди стран Старой Европы чуть ли не самые тесные отношения с «северным медведем». Газ получают, загадочную российскую душу познают все глубже... На Ривьере основные прибыли - опять-таки от россиян.
А потому официальная Франция может откровенно ретранслировать Банковой мессидж, который на уме у всей Европы: «Будете сажать оппозицию - Евросоюза вам не видать».
Во-вторых, Франция сейчас едва ли не главный оппонент идеи расширения ЕС, а также последовательный противник допуска в Европу «чужих» и «лишних» в любой форме. И недаром там опять набирает силу национал-радикальный и ксенофобский Национальный фронт.
Если политкорректная Западная Европа ругает Саркози за депортацию цыган, то за недопуск украинцев в ареал демократии вряд ли кто-то будет иметь претензии. И то - цыганские бароны свою оппозицию по тюрьмам не сажают.
В-третьих, у Франции нет здесь экономических ограничений на политические мессиджи: французский бизнес в Украину заходил очень мало. А цементная отрасль крепко монополизирована французами (отдельное спасибо мсье Тигипко от «Лафаржа») и их оттуда вряд ли кто-то подвинет.
Потому и позволяет себе господин Жак Фор резать правду-матку нашим власть предержащим. А желание сказать что-то неприятное и саркастическое нашей нынешней власти почему-то непременно возникает у каждого, кто с ней более-менее близко познакомился.
И с какого бы чуда? Ведь украинский президент принципиально не вмешивается в ход судебных процессов. Более того - «выполнит любое решение суда».
Николай Писарчук