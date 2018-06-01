Почему Жак Фор режет правду-матку Януковичу и Грищенко?

Заявления посла Франции в Украине Жака Фора о суде над Юлией Тимошенко выделяются своей жесткостью даже на фоне предостережений, прозвучавших из США, Канады, Великобритании, Испании, Германии, Польши. Едва ли не в первый раз высокий западный дипломат, посол одного из самых влиятельных государств Запада, прямо поставил в зависимость заключение ключевых соглашений Украины с ЕС от хода дела Тимошенко и других лидеров оппозиции. Его предыдущие заявления были критическими, но не касались настолько конкретных вещей.

«Если со стороны официального Киева не будут приняты ннобходимые меры, общественное мнение Европы может не понять заключения такого соглашения (о политической ассоциации и зоне свободной торговли. - Авт.), будто ничего не произошло и ничего не происходит», - сказал Жак Фор в интервью. В переводе с языка дипломатов на обычный: будете сажать лидеров оппозиции по надуманным обвинениям, будет вам вместо ассоциации и ЗСТ дырка от бублика.

Это уже чуть позже, через несколько дней, советник президента Польши Роман Кужняр в статье в Gazeta Wyborcza выдал похожий месидж: арест Юлии Тимошенко может сорвать подписание договора об ассоциации Украины с Европейским Союзом в 2011 году. “Уголовное дело против Тимошенко, носящее признаки преследования демократической оппозиции, выглядит непонятным не только во многих западноевропейских столицах, но и в Варшаве”, - заявил он.

И хотя официальная Варшава надеется на подписание договора о ЗСТ и ассоциации между Украиной и ЕС еще в этом году, когда Польша будет председательствовать в Евросоюзе, развитие ситуации в Киеве может связать Польше руки в этом деле. «Верх могут взять аргументы политиков и государств, негативно относящихся к вступлению Украины в Евросоюз», - написал Кужняр.

Плохо скрытое отчаяние, которое слышится в словах влиятельного польского эксперта, можно понять. Польша уже давно по вполне понятным геополитическим причинам играет нелегкую роль «адвоката Украины» в Европе. И польским политикам просто больно смотреть на то, как бестолково-агрессивная политика нынешней украинской власти разрушает их многолетние усилия. Если удобный случай председательства Польши в ЕС не будет использован, история с соглашением затянется еще на годы. Возможно, долгие.

Другой вопрос, почему именно посол Франции задал эту тональность и озвучил такую привязку. Конечно, проще всего было бы все списать на элементарное раздражение немолодого и солидного дипломата, ставшего мишенью грязных слухов о том, что его отзывают во Францию за критические реплики в адрес украинской власти в связи с делами против оппозиционеров. В уже упомянутом интервью Жак Фор обвиняет в распространении этих небылиц МИД Украины (при этом ведомство Грищенко клянется, что ничем таким не занималось). И объясняет, что происходит обычная ротация посла в определенный срок.

Но суперопытный дипломат 1947 года рождения уже всякого наслушался в жизни (например, в бытность послом в Албании в бурные 1992-1994 гг.) и вряд ли позволил бы себе жесткие мессиджи про власть из соображений личной мести. Нет, Жак Фор мог сказать то, что сказал, лишь имея уверенность: это официальная позиция Франции.

Собственно, он процитировал в своем интервью слова французского премьер-министра, побывавшего в Киеве 19 апреля т.г.: «Я заметил президенту Украины, что в пределах усилий, которых она прилагает для достижения Соглашения об ассоциации из ЕС, крайне важно уделять нужное внимание усилению принципов правового государства в Украине. Я думаю, что президент Украины вполне понимает это». Мягче, но тоже вполне недвусмысленно.

Почему же Франция позволяет себе такие высказывания об Украине и ее власти?

Во-первых, на Францию не распространяется привычная фобия других европейских стран: «Если мы слишком сильно нажмем на Януковича, он развернется и кинется в давно расставленные российские объятия».

Францию это не очень волнует. Она сама уже немало лет находится в российских объятиях, имея среди стран Старой Европы чуть ли не самые тесные отношения с «северным медведем». Газ получают, загадочную российскую душу познают все глубже... На Ривьере основные прибыли - опять-таки от россиян.

А потому официальная Франция может откровенно ретранслировать Банковой мессидж, который на уме у всей Европы: «Будете сажать оппозицию - Евросоюза вам не видать».

Во-вторых, Франция сейчас едва ли не главный оппонент идеи расширения ЕС, а также последовательный противник допуска в Европу «чужих» и «лишних» в любой форме. И недаром там опять набирает силу национал-радикальный и ксенофобский Национальный фронт.

Если политкорректная Западная Европа ругает Саркози за депортацию цыган, то за недопуск украинцев в ареал демократии вряд ли кто-то будет иметь претензии. И то - цыганские бароны свою оппозицию по тюрьмам не сажают.

В-третьих, у Франции нет здесь экономических ограничений на политические мессиджи: французский бизнес в Украину заходил очень мало. А цементная отрасль крепко монополизирована французами (отдельное спасибо мсье Тигипко от «Лафаржа») и их оттуда вряд ли кто-то подвинет.

Потому и позволяет себе господин Жак Фор резать правду-матку нашим власть предержащим. А желание сказать что-то неприятное и саркастическое нашей нынешней власти почему-то непременно возникает у каждого, кто с ней более-менее близко познакомился.

И с какого бы чуда? Ведь украинский президент принципиально не вмешивается в ход судебных процессов. Более того - «выполнит любое решение суда».

Николай Писарчук