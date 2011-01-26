Янукович уволил заместителя Могилева

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Виктора РАТУШНЯКА с должности заместителя министра внутренних дел Украины – начальника милиции общественной безопасности.

Соответствующий указ (№ 123/2011) размещен на сайте Президента Украины.

Причина увольнения не указывается.

Как сообщал УНИАН, 14 января во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ заявил, что МВД располагает информацией о том, что 22 января во время акций в Киеве к Дню Соборности планируется «кровопролитие».

20 января во время встречи с организаторами массовых мероприятий, которые были запланированы на Софийской площади столицы 22 января, В.РАТУШНЯК заверил, что информация о возможных беспорядках в Киеве во время празднования Дня Соборности подтверждения не находит.

24 января А.МОГИЛЕВ высоко оценил действия работников милиции по обеспечению правопорядка во время празднования Дня Соборности Украины 22 января.

По словам пресс-секретаря А.МОГИЛЕВА Ирины ШИНКАРЕНКО, “именно благодаря этому и высокому профессионализму работников органов внутренних дел, выдержке и добросовестному отношению к выполнению служебных обязанностей удалось не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить проведение многотысячных собраний в атмосфере праздника и взаимопонимания”.

Как сообщал УНИАН, сегодня РАТУШНЯК еще проводил совещаниев министерстве.