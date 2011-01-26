Сержант Швец из Одессы стал «героем» совещания в министерстве

Руководство МВД Украины назначило служебную проверку по факту неуважения к украинскому языку, продемонстрированной работником ГАИ в Одессе.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, во время рабочего совещания, которое проводил заместитель министра внутренних дел Виктор РАТУШНЯК, отдельным вопросом рассматривался факт распространения в СМИ видеоролика, где работник Госавтоинспекции Одессы откровенно продемонстрировал неуважение к украинскому языку и к людям, которые на нем общаются.

Заместитель министра дал поручение начальнику Департамента ГАИ МВД Украины Валерию ЛОЗОВОМУ на протяжении суток провести служебную проверку и на утро 27 января доложить руководству МВД о мероприятиях реагирования.

Кроме этого, В.РАТУШНЯК подчеркнул необходимость проверить и деятельность руководства отдела ГАИ, где работает вышеуказанный инспектор, в частности, проводятся ли там с подчиненными инструктажи перед тем, как они заступают на службу.

«Хотел бы отметить, что каждый работник милиции является представителем государственного органа исполнительной власти, он выполняет государственные функции, именно поэтому обязан знать и уважать украинский язык», - подчеркнул заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, 22 января в Одессе инспектор ГАИ при исполнении своих служебных обязанностей отказался общаться на государственном языке с водителем частного автомобиля. Во время разговора старший сержант ШВЕЦ (номер удостоверения ОД0148) заявил: "Не понимаю телячью мову".