Недовольным урезанной премией Герман напомнила о скромности Шевченко

В Администрации Президента Украины отмечают, что в кризисное время сумма в 130 тыс. грн. для Шевченковской премии является абсолютно нормальной.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель главы АП Анна ГЕРМАН сказала журналистам, что Шевченковский комитет просил увеличить сумму премии до 200 тыс. грн., но в кризисное время в Администрации Президента считают, что 130 тыс. грн. является нормальной суммой.

Она отметила, что средств было выделено столько, сколько их было на счетах Шевченковского фонда.

«Сам Шевченко жил скромно, нуждался, и для того, чтобы его выкупить из крепостничества, российской интеллигенцией были собраны 2,5 тысячи рублей», - сказала А.ГЕРМАН.

В то же время она пообещала, что размер премии будет увеличен, если экономическая ситуация в стране улучшится.

Вообще, по словам А.ГЕРМАН, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ будет менять наградную политику, в частности, будет думать над тем, чтобы изменить концепцию награждения Шевченковской премией. По ее словам, следует поднимать престиж этой премии и повышать ее авторитет, который в последние годы был девальвирован.

Как сообщалось, председатель Шевченковского комитета Николай ЖУЛИНСКИЙ в интервью радио “Свобода” заявил, что Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ сократил размер Шевченковской премии на 40 тыс. грн. «Размер премии определен в Указе Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, это 130 тысяч гривен. Хотя в прошлом году эта сумма была 170 тысяч гривен. Бесспорно, мне очень обидно. Ведь мы, чтобы хоть немного поднять не только престиж премии, но и ее финансовый эквивалент, просили ее увеличить до 200 тысяч гривен», – сказал Н.ЖУЛИНСКИЙ.

Сегодня состоится вручение Шевченковской премии. Впервые торжественная церемония вручения состоится не в Национальной опере Украины, а на Чернечьей горе в Каневе, где похоронен Кобзарь. Так решил новый Президент В.ЯНУКОВИЧ, отмечает радио “Свобода”.