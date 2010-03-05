ВР объявила 2010-ый годом ветеранов Великой Отечественной войны

Верховная Рада Украины объявила 2010 год в Украине годом ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 335 народных депутатов из 414, зарегистрированных в сессионном зале.

Парламент поручил Кабинету министров учесть положения этого постановления в деятельности Организационного комитета по подготовке и празднованию 65-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков и Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Кроме того, правительство должно выполнить требования пункта 2 постановления Верховной Рады “О рекомендациях парламентских слушаний на тему: “О социальном, медицинском и пенсионном обеспечении ветеранов войны и праздновании 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов” от 9 октября 2009 года № 1642-VI относительно информирования Верховной Рады о ходе выполнения рекомендаций парламентских слушаний органами исполнительной власти.

Контроль над выполнением этого постановления возлагается на Комитет Верховной Рады Украины по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов.