Вехи недели. Янукович все еще торжествует, Тимошенко все еще не сдается

Янукович вступил в полномочия, Ющенко устроил аттракцион прощальной щедрости для приближенных, Тимошенко готова бороться за премьерское кресло…

«Янукович – президент!» Новость, которая, по мнению многих «регионалов», пришла к народу Украины с пятилетним опозданием, 25 февраля стала реальностью. Виктор Федорович прошел церемонию инаугурации в хорошем темпе, не запинаясь и не сдавая назад (небольшая заминка перед закрывающимися дверьми Верховной Рады – не в счет). Сограждане и почетные гости могли наблюдать непосредственно и по телевизору, как новый глава государства по-хозяйски убрал президентское удостоверение во внутренний карман пиджака и задорно осваивал атрибуты высший государственной власти. Правда, члены фракции БЮТ возможности созерцать триумф лидера Партии регионов добровольно-принудительно были лишены: Юлия Тимошенко предпочла напомнить им, что борьба продолжается.

Юлия Владимировна последовательна в своем непризнании итогов народного волеизъявления, она считает, что исход президентских выборов решили массовые фальсификации. Мнение международных экспертов по этому вопросу премьер предпочитает игнорировать, а своим потенциальным соратникам обещает напряженную борьбу за Украину. Определенно согревает душу Тимошенко ее убежденность, что Виктор Янукович долго не задержится в президентском кресле. Леди Ю уже назначила на 9 марта свидание представителям национал-демократических сил, не исключая, что к тому времени она уже будет лишена полноценных полномочий главы правительства.

Доподлинно неизвестно, устраивали ли на Банковой масштабное проветривание и дезинфекцию после отъезда Ющенко, но таблички на кабинетах и фотографии в коридорах поменяли быстро. Возможно, еще в то время, когда экс-президент штамповал наградные указы словно горячие пирожки. Виктор Андреевич устроил для своих приближенных настоящий звездопад из орденов и почетных званий, не забыв облагодетельствовать родного брата и личного пресс-секретаря, в результате покинувшую госслужбу фактически в ранге министра. Кульминацией «прощального пира» стало назначение Леонида Черновецкого членом Высшего совета юстиции, что дает Леониду Михайловичу, как минимум, повод для новых отпусков за государственный счет. Последние действия Виктора Ющенко на посту главы государства позволяют утверждать, что о продолжении политической карьеры он пока не задумывался.

Виктор Янукович привел на Банковую проверенную команду. Главой президентской канцелярии, вернувшей себе название администрация, стал Сергей Лёвочкин – человек с немалым аппаратным опытом и высокой степенью воздействия на Януковича. Но Сергея Владимировича не стоит считать монополистом в этом вопросе, ведь его заместителем стала Анна Герман. Новый куратор информационной политики президента заверила, что будет работать с Виктором Федоровичем напрямую, что создает, как минимум, здоровую конкуренцию. За экономические вопросы в президентской команде отвечает Ирина Акимова – последовательный критик политики правительства Тимошенко и протеже Рината Ахметова. Кроме нее в президентскую администрацию пришли несколько профессиональных бюрократов, а штат на Банковой, как и в местных госадминистрациях, обещают существенно сократить.

Безусловно, важнейшим для Януковича вопросом остается переформатирование коалиции и смена премьер-министра. Судя по результатам встречи президента и спикера парламента, 2 марта Владимир Литвин, презрев протесты защитников коалиции, заявит о ее распаде на конкурирующие политические группировки. Логика Владимира Михайловича понятна: сегодня он ведет себя словно интеллигент, проживший в «бютовской оккупации» и сотрудничавший с «поработителями», но сегодня готов встречать приход «освободителей» из Партии регионов словом и делом. Главное, чтобы те не слишком усердствовали и не освободили Литвина от обязанностей парламентского председателя.

Неприятным открытием для бютовцев стала готовность фракции НУ–НС вести торги за премьерское кресло. Раньше только лидеры БЮТ и Партии регионов могли торговаться и прикидывать политические перспективы, но после смены президента оказалось, что инстинкт самосохранения «нунсовцев» делает их открытыми для переговоров. В третьем по величине парламентском объединении поняли, что поодиночке, «тушками» они обойдутся дешевле, чем оптом, поэтому «нунсовцы» переживают процесс стихийной консолидации. Лидер фракции Николай Мартыненко даже предложил Юлии Тимошенко ради сохранения демократической коалиции отказаться от самого дорогого – премьерского портфеля. Впрочем, даже предстоящий распад коалиции и запускаемый им отсчет времени до назначения досрочных парламентских выборов не заставил собираться вместе хотя бы половину фракции НУ–НС. Арсений Яценюк, которого соратники по фракции собираются сватать в премьеры, предпочитает не давать публичных комментариев. Наверное, чтобы не сглазить. С заметным скепсисом оценивает собственные премьерские перспективы Сергей Тигипко, не располагающий парламентской поддержкой, а еще один вероятный кандидат на пост главы правительства, Николай Азаров, и вовсе отмалчивается в ожидании завершения коалиционных переговоров.

Первый международный визит Виктор Янукович 1 марта совершает в Брюссель, где проведет переговоры со всем тамошним политбомондом. Ожидать серьезного политического прорыва и реальных результатов от этого вояжа не приходится, скорее, это демонстрация многовекторности и тест на лояльность для министра иностранных дел Петра Порошенко. Напомню, что Европарламент в день инаугурации Виктора Федоровича признал европейскую перспективу Украины и выразил сожаление по поводу награждения Степана Бандеры званием Героя Украины. Ну а Янукович, со своей стороны, никогда не высказывался против евроинтеграции.

Евгений Магда