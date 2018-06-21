Вехи недели. Янукович все еще торжествует, Тимошенко все еще не сдается
Янукович вступил в полномочия, Ющенко устроил аттракцион прощальной щедрости для приближенных, Тимошенко готова бороться за премьерское кресло…
Янукович вступил в полномочия, Ющенко устроил аттракцион прощальной щедрости для приближенных, Тимошенко готова бороться за премьерское кресло…
|Виктор Янукович
Юлия Владимировна последовательна в своем непризнании итогов народного волеизъявления, она считает, что исход президентских выборов решили массовые фальсификации. Мнение международных экспертов по этому вопросу премьер предпочитает игнорировать, а своим потенциальным соратникам обещает напряженную борьбу за Украину. Определенно согревает душу Тимошенко ее убежденность, что Виктор Янукович долго не задержится в президентском кресле. Леди Ю уже назначила на 9 марта свидание представителям национал-демократических сил, не исключая, что к тому времени она уже будет лишена полноценных полномочий главы правительства.
Доподлинно неизвестно, устраивали ли на Банковой масштабное проветривание и дезинфекцию после отъезда Ющенко, но таблички на кабинетах и фотографии в коридорах поменяли быстро. Возможно, еще в то время, когда экс-президент штамповал наградные указы словно горячие пирожки. Виктор Андреевич устроил для своих приближенных настоящий звездопад из орденов и почетных званий, не забыв облагодетельствовать родного брата и личного пресс-секретаря, в результате покинувшую госслужбу фактически в ранге министра. Кульминацией «прощального пира» стало назначение Леонида Черновецкого членом Высшего совета юстиции, что дает Леониду Михайловичу, как минимум, повод для новых отпусков за государственный счет. Последние действия Виктора Ющенко на посту главы государства позволяют утверждать, что о продолжении политической карьеры он пока не задумывался.
|Сергей Льовочкин
Безусловно, важнейшим для Януковича вопросом остается переформатирование коалиции и смена премьер-министра. Судя по результатам встречи президента и спикера парламента, 2 марта Владимир Литвин, презрев протесты защитников коалиции, заявит о ее распаде на конкурирующие политические группировки. Логика Владимира Михайловича понятна: сегодня он ведет себя словно интеллигент, проживший в «бютовской оккупации» и сотрудничавший с «поработителями», но сегодня готов встречать приход «освободителей» из Партии регионов словом и делом. Главное, чтобы те не слишком усердствовали и не освободили Литвина от обязанностей парламентского председателя.
|Юлия Тимошенко
Первый международный визит Виктор Янукович 1 марта совершает в Брюссель, где проведет переговоры со всем тамошним политбомондом. Ожидать серьезного политического прорыва и реальных результатов от этого вояжа не приходится, скорее, это демонстрация многовекторности и тест на лояльность для министра иностранных дел Петра Порошенко. Напомню, что Европарламент в день инаугурации Виктора Федоровича признал европейскую перспективу Украины и выразил сожаление по поводу награждения Степана Бандеры званием Героя Украины. Ну а Янукович, со своей стороны, никогда не высказывался против евроинтеграции.
Евгений Магда