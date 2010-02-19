У Винского отмену местных выборов считают прямой угрозой демократии

В партии “Народная власть” считают “отмену местных выборов” одной из “многочисленных манипуляций с законодательством Украины, действующей Конституцией и волеизъявлением граждан”, происходящих на протяжении длительного времени в Украине.

В заявлении за подписью председателя партии Иосифа ВИНСКОГО, переданном УНИАН, сказано, что “логика мошенников, стремящихся отсрочить выборы во времени, возможно, даже до следующего, 2011 года, – понятна”. “Они рассчитывают сконцентрировать силы и найти лазейки, – считают в “Народной власти”, – для вмешательства в избирательный процесс и фальсификации выборов, надеются на снижение конкуренции со стороны тех новых политических сил, лидеры которых на президентских выборах показали высокие результаты, и сохранить тотальное присутствие в местных советах своих представителей, разочаровали избирателей и не могут обеспечить хотя бы повторения результата прошлых выборов”.

Отмена очередных выборов органов местного самоуправления, по словам И.ВИНСКОГО, угрожает консервированием политической системы государства на уровне «старых актеров».

Кроме того, отмена постановления о назначении выборов в местные советы на 30 мая, говорится дальше в заявлении, “является грубым, политически обусловленным нарушением конституционного права граждан свободно избирать и быть избранным в органы местного самоуправления”.

Неконституционность постановления об отмене выборов уже была признана решениям Конституционного Суда Украины от 10 июня 2009 года по делу относительно конституционности постановления ВР „О признании утратившим действие Постановление Верховной Рады Украины „О назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольской областной рады”, напоминает политик.

“Партия «Народная власть», – говорится далее, – заявляет, что не собирается мириться со своеволием олигархических кланов, которые стоят за действиями их марионеток в парламенте Украины, и начинает сбор подписей народных депутатов для обращения в Конституционный Суд по поводу конституционности постановления об отмене выборов 30 мая 2010 года”.

“Народная Власть” также призывает все демократические силы выступить против нарушения Конституции. «Своеволие олигархических кланов не пройдет! Отмена местных выборов – прямая угроза демократии в Украине», – сказано в заявлении партии

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада приняла постановление «О признании утравшим действие Постановление Верховной Рады Украины «О назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в 2010 году».

Настоящим документом отменяется решение парламента, которым предусматривалось проведение выборов 30 мая 2010 года. В то же время в документе не указана дата, на которую перенесены выборы. В постановлении отмечается, что профильный комитет парламента должен подготовить соответствующее решение.