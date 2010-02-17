Онищук считает, что коалиция не должна доказывать свою жизнеспособность

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК заявляет, что действующая коалиция демократических сил в Верховной Раде не должна подтверждать свою регистрацию.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Н.ОНИЩУК высказал сегодня журналистам, комментируя заявление председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА о необходимости в течение десяти дней подтвердить наличие коалиции подписями 226 депутатов.

«Закон не предусматривает требования о перерегистрации коалиции, предоставления подписей и тому подобное», - сказал Н.ОНИЩУК.

Министр подчеркнул, что закон о Регламенте Верховной Рады не содержит заключительных переходных положений, которые бы устанавливали обязанность коалиции, которая была создана в соответствии с требованиями процедур, предусмотренных законодательством, действовавших на момент ее образования.

«По моему личному мнению, принятый закон не распространяется на отношения, в частности, относительно процедуры создания коалиции, которая была осуществлена до вступления его в силу», - сказал он.

Н.ОНИЩУК также не исключает, что применение положений закона о Регламенте ВР может стать темой представления в Конституционный Суд. «Этот вопрос может стать предметом правовых дискуссий в Конституционном Суде, поскольку речь идет о толковании положений закона», - считает министр.

Как сообщал УНИАН, председатель ВР сегодня, 17 февраля, попросил Совет коалиции в течение 10 дней предоставить все документы, которые подтверждают существование коалиции в парламенте, в частности 226 подписей народных депутатов.

По словам В.ЛИТВИНА, это необходимо сделать в связи с вступлением в действие Регламента ВР в качестве закона.

Как сказал спикер, если соответствующих документов не будет, то речь будет идти о формировании новой коалиции.