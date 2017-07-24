Лидеры "нормандской четверки" проводят телефонный разговор

Лидеры "нормандской четверки" проводят анонсированный телефонный разговор. Разговор начался около полудня, таким образом он длится уже два часа, передают "РИА Новости".

В частности, в телефонных переговорах принимают участие президент Украины Петр Порошенко, лидер РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Как правило, такие разговоры – они достаточно сложные в исполнении. Потому что, вы понимаете, разговаривают четыре человека, идет перевод, поэтому они длятся достаточно долго", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

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Как сообщал УНИАН, на 24 июля были назначены переговоры лидеров Украины, Германии, России и Франции - «нормандской четверки» - о ситуации на Донбассе.

Эти переговоры лидеров «нормандской четверки» станут первыми после вступления Эммануэля Макрона на пост президента Франции.

Президент Украины Петр Порошенко во время разговора будет требовать немедленного обеспечения режима тишины, а в случае невыполнения - ужесточения санкций против РФ