Порошенко сообщил, что потребует во время переговоров "нормандской четверки"
11:11, 23 июля 2017Политика
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Порошенко потребует немедленного обеспечения режима тишины.
Порошенко потребует "тишины" на Донбассе / фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко 23 июля сообщил, что потребует от России во время переговоров в "нормандском формате".
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"Во время телефонной конференции в "нормандском формате", которая планируется на следующей неделе, буду требовать немедленного обеспечения режима тишины", - говорится в его сообщении на Facebook-странице.
По словам президента, в случае невыполнения - усиление санкций против России согласно недавнего решения саммита G7.
Как сообщал УНИАН, 21 июля президент Петр Порошенко заявил, что на понедельник, 24 июля, запланированы телефонные переговоры в "нормандском формате".
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Новость в сюжете: Телефонные переговоры "нормандской четверки"