В ВР требуют рассмотреть законопроекты об импичменте президенту, отмене неприкосновенности и референдуме

Группа народных депутатов Украины требует рассмотрения в мае законопроектов об импичменте президенту, проведении референдумов и отмене неприкосновенности депутатов и судей.

Как передает корреспондент УНИАН, возле трибуны парламента собрались более 30 депутатов и председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил, что поступило заявление о проведении перерыва от "Самопомочи" и "Батькивщины".

Перерыв заменили на выступление. Слово взял внефракционный депутат Виктор Чумак, который также находился возле трибуны.

"Сегодня фракция "Самопомочи", фракция "Батькивщины", группа "Свобода", представители политической партии "Демальянс", представители политической партии "Демократический контроль", группы "Решительных граждан", гражданского движения "Хвыля", партия "Воля" хотят сделать следующее заявление", - объявил он.

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Чумак подчеркнул, что все политические партии, которые выходили на выборы, "обещали провести политическую реформу", в составе которой, отметил он, есть сверхважные законопроекты, которые необходимо принять.

"Мы говорим о том, что требуем от председателя Верховной Рады Украины, от президента Украины, от фракций, входящих в большинство, выполнить свои обещания и поставить на рассмотрение Верховной Рады Украины проекты законов о выборах народных депутатов Украины по пропорциональной системе с открытыми списками", - объявил Чумак и добавил, что это законопроекты №№1068, 1068-1 и 1068-2.

Кроме того, он отметил, что речь идет о проекте закона №2278 о временной следственной комиссии для смещения президента с должности в порядке импичмента; законопроект о временных следственных комиссиях, поданный "Батькивщиной".

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Также речь идет о законопроекте относительно внесения изменений в Конституцию Украины в части отмены неприкосновенности народных депутатов и судей (№1776); законопроекте о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно неприкосновенности депутата (№5487) авторства "Самопомочи".

Чумак также отметил, что в перечне есть законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно предотвращения коррупции и конфликта интересов в деятельности лиц, занимающих публичные политические должности, а также новый законопроект относительно процедуры проведения референдума.

Обращаясь к председателю ВР Андрею Парубию, Чумак отметил, что "мы категорически просим вас поставить все эти законы на рассмотрение Верховной Рады не позже следующей пленарной недели в мае".

"В противном случае мы все сохраняем за собой право на акции прямого действия", - отметил депутат.