Мажоритарку и депутатскую неприкосновенность необходимо отменить – эксперт

Такое мнение в эфире телеканала «Эспрессо» высказал лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.

«Если мы говорим о досрочных выборах в парламент, они будут иметь смысл только при условии, что избирательная система будет изменена аналогично той, которая действует на местных выборах. Там нет мажоритарной системы, а есть открытые партийные списки. Есть кандидаты от партий, но они закреплены за округами, и избиратель знает, что это за люди», - подчеркнул лидер Аграрной партии.

Комментируя информацию о выходе десяти народных депутатов из парламентского большинства, Виталий Скоцик отметил, что у власти всегда есть способы пополнить состав парламентского большинства за счет договоренностей с депутатами-мажоритарщиками.

«Если выборы и состоятся в этом году, то отнюдь не по той причине, что десяток депутатов покинул парламентское большинство. У власти всегда есть хороший резерв – это прежде всего мажоритарщики, с которыми власть всегда имела возможности и умение договариваться. Маловероятно, что через выход депутатов Президенту придется распускать Верховную Раду», - подчеркнул политик.

Вместе с тем, он не исключил, что может сложиться ситуация, когда досрочные выборы ВРУ все же состоятся в 2017 году. Однако причиной этого, по мнению Виталия Скоцика, будет не формальное количество участников коалиции, а положение в стране.

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«Я не думаю, что Президент заинтересован в роспуске парламента и досрочных выборах. Думаю, он сделает все возможное, чтобы парламентское большинство работало до 2019 года. А вот насколько это будет соответствовать требованиям и ожиданиям украинского народа – это уже совсем другой вопрос», - добавил политик.

Виталий Скоцик также подчеркнул, что Аграрная партия готовится к парламентским выборам, когда бы они не происходили. Подготовка ведется, в частности, через участие в местных выборах в новосозданных объединенных общинах, на которых партия в декабре 2016 года показала третий результат с рейтингом 11,84%.

«Мы набираемся опыта, структурируемся и планируем быть в Верховной Раде следующего созыва», - подытожил Виталий Скоцик.