На выставке в Италии арестовали вина из оккупированного Крыма: Аксенов жалуется на "хамство"

На международной винодельческой выставке в Вероне арестовали партию вин, произведенных в оккупированном Крыму. Об этом заявил самопровозглашенный "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

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"Это хамство. Поехали на выставку производители крымского вина, ряд крымских предприятий - в Верону, в Италию. Итальянская полиция вчера непонятно по каким причинам арестовала всю продукцию на выставке", - цитирует Аксенова ТАСС.

Ранее спикер МИД Украины Марьяна Беца в своем "Твиттере" писала, что на выставке вин Vinitaly в итальянской Вероне российскую делегацию заставили убрать со стенда вина, украденные в оккупированном Крыму.

"Согласно Решению Совета ЕС 692/2014 итальянские организаторы направили требование росссийской стороне не экспонировать товары из АРК в рамках "Vinitaly-2017", - было сказано в сообщении.