Насиров требует пересмотреть избранную ему меру пресечения, поскольку считает ее "безосновательной"

Отстраненный председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров требует пересмотреть избранный ему судьей Соломенского районного суда Киева Александром Бобровником меру пресечения.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«У меня все сомнения рассеялись в отношении законности и обоснованности решений судьи Соломенского районного суда г. Киева Бобровника. Я требую пересмотреть необоснованный и беспочвенный меру пресечения, принятый судьей Соломенского районного суда г. Киева Бобровником», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы НАБУ задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Насиров подозревается в том, что в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», что привело к нанесению государству убытков на общую сумму 2,019 млрд грн. Следственные действия проходили в рамках расследования фактов хищения средств во время добычи и продажи газа по договорам совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча».

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Насірову сапобіжний пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

16 марта в САП сообщили, что залог в размере 100 млн грн за Насирова внесли его жена и тесть, поздно вечером 16 марта Насирова был освобожден из-под стражи.