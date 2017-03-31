Пономарев для дачи показаний по делу Вороненкова предложил российским следователям приехать в Киев

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил что готов дать показания Следственному комитету по делу об убийстве в Киеве Дениса Вороненкова.

При этом он не намерен покидать территорию Украины, пишет РИА "Новости".

"Я готов (дать показания) – все, что может помочь установлению истины. Но официально мне никаких уведомлений приходить не может – я в международном розыске", - отметил политик.

По его словам, допрос можно провести через запрос Следственного комитета в Генпрокуратуру Украины.

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"Тогда либо следователь из России приезжает сюда, и проводят следственные действия, либо передают вопросы и их задают украинские следователи", - добавил экс-депутат.

Пономарев также повторил предположение, что к убийству Вороненкова может быть причастен бывший вице-президент Роснефти Олег Феоктистов, ранее занимавший высокий пост в ФСБ.

"У меня с самого начала была версия, уверенность в которой составляет выше 90%. Это версия убийства, организованного генералом Феоктистовым с использованием оперативных возможностей российских спецслужб", — заключил он.

Напомним, 23 марта в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Вороненков, который получил украинское гражданство, был убит, его телохранитель и киллер получили ранения. Вскоре убийца Вороненкова умер на операционном столе. Предполагаемый сообщник убийцы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Ярослав Левенец уже объявлен в розыск.