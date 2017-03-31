Я точно не собираюсь покидать должность: Луценко прокомментировал иск Шокина о возвращении в кресло генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что его не смущает попытка экс-руководителя ведомства Виктора Шокина через суд восстановиться в должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«Мы живем в свободной демократической стране, и каждый человек, который находится на пенсии и имеет много времени, может обратиться в суд», - отметил Луценко.

При этом он отметил, что у него есть еще много планов по завершению начатых дел и доведение их до логического завершения.

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«Я точно не собираюсь покидать эту должность, но, безусловно, не буду держаться за нее... Я точно не собираюсь вступать в какие-то схемы относительно этой должности. Я хочу работать и давать результат. Все разговоры про какие-то политические перестановки, согласованные «на горе», это полная глупость. Представить себя кем-то на любой другой политической должности без завершения дел здесь я не могу», - заверил Луценко.

Как сообщал УНИАН ранее, экс-глава ГПУ Виктор Шокин пытается вернуть себе должность, подав соответствующий иск в Высший админсуд о восстановлении в должности.

Суд принял к производству иск Шокина к Верховной Раде и президенту Петра Порошенко по поводу восстановления его на должности генерального прокурора. Заседание назначено на 15.30 10 апреля.

Шокин требует отменить постановление парламента о разрешении на его увольнении с должности генпрокурора и соответствующий указ президента: “Признать незаконным и отменить постановление Верховной Рады от 29 марта 2016 года о предоставлении согласия на освобождение президентом Украины Шокина с должности генпрокурора. Также признать незаконным и отменить указ президента от 3 апреля 2016 года об увольнении Шокина, а также указ президента от 23 июня 2016 года №269/2016. А также восстановить Шокина на посту”.