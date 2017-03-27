Украина полностью восстановит неприкосновенные военные запасы - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в Украине восстановят неприкосновенные военные запасы. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время мероприятия по случаю 3-й годовщины со дня создания Национальной гвардии Украины в Киевской области.

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По его словам, строительство Нацгвардии происходит в соответствии с программой развития, рассчитанной до 2020 года. "Ее реализация предусматривает приближение Национальной гвардии по структуре и составу к аналогичным органам государств − членов НАТО и ЕС. Именно поэтому основные усилия по боевой и специальной подготовке сосредоточиваются на изучении и внедрении в систему боевой подготовки процедур подготовки, которые применяют именно в тех странах", - заметил глава государства.

Кроме того, Порошенко отметил, что также запланировано дальнейшее оснащение современными системами военной радиосвязи, средствами военной разведки тактического уровня, в том числе, беспилотными авиационными комплексами. На очереди - восстановление в полном объеме неприкосновенных военных запасов для обеспечения формирований военного времени.

"Национальная гвардия будет укомплектовываться профессионально подготовленными военнослужащими, которые будут проходить военную службу по контракту", - заявил он.