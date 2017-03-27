Порошенко рассказал, сколько бойцов Нацгвардии погибло с начала АТО

С начала агрессии России 193 бойца Национальной гвардии погибли, защищая Украину. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на мероприятиях по случаю 3-й годовщины со дня создания Национальной гвардии Украины в Киевской области.

«И сам народ, и руководство государства высоко ценят вклад гвардейцев в обеспечение национальной безопасности. 1175 воинов заслуженно получили высокие награды. 193 гвардейца погибли, защищая Украину», - заявил он.

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«Генерал-майору Сергею Кульчицкому и лейтенанту Богдану Заваде присвоено звание Героя Украины», - добавил президент.

Ранее президент Петр Порошенко поздравил военнослужащих Национальной гвардии Украины с профессиональным праздником.

Как сообщал УНИАН, День Нацгвардии Украины ежегодно отмечается 26 марта. Праздник был учрежден 18 марта 2015 года указом президента, «учитывая значение и роль Национальной гвардии Украины в выполнении задач по обеспечению государственной безопасности и обороны государства, защиты и охраны жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, охраны общественного порядка».