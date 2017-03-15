Фриз ответила Грызлову на заявление о транспортной блокаде ОРДЛО

Заявление представителя РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Бориса Грызлова относительно якобы нарушения Минских соглашений из-за решения Порошенко прекратить транспортное сообщение с ОРДЛО является безосновательным и провокационным.

Об этом на своей странице в Facebook написала председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

Она подчеркнула, что решение о прекращении транспортного сообщения с ОРДЛО стало в том числе реакцией на захват украинских предприятий на оккупированной территории, которые платили налоги в бюджет Украины.

"Таким образом, после этого случая действия Украины по закрытию транспортного сообщения не могут считаться нарушением Минских соглашений, поскольку являются зеркальным ответом на действия самопровозглашенного марионеточного руководства неконтролируемых территорий Донбасса, что уже само по себе является нарушением Минских соглашений", - подчеркнула Фриз.

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Кроме того, по словам нардепа, Украина восстановит управление сегментом своей банковской системы в районах, где есть конфликт.

"Соответственно, все заявления Грызлова по этому поводу таковы, что искажают содержание Минских соглашений, игнорируют необходимость обеспечения первых пунктов договоренностей для дальнейшей реализации украинского плана мирного урегулирования", - заявила политик.

Также она назвала заявление Грызлова очередным сигналом международному сообществу о манипуляции и деструктивном вкладе Российской Федерации в процесс реализации Минских договоренностей, торможением и попыткой переложить ответственность на Украину.

"Такие действия РФ должны получить осуждение и соответствующую реакцию в виде продолжения и усиления санкционного давления", - подытожила Фриз.

Ранее Грызлов заявил, что распространенное сегодня заявление президента Петра Порошенко на заседании СНБО, которое предусматривает прекращение транспортного сообщения с "ЛНР" и "ДНР", "прямо противоречит Минским соглашениям".