В России отреагировали на решение Украины о транспортной блокаде с ОРДЛО

В России считают, что решение президента Украины Петра Порошенко прекратить транспортное сообщение с ОРДЛО противоречит Минским соглашениям.

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"Распространенное сегодня заявление президента Петра Порошенко на заседании СНБО, предусматривающее прекращение транспортного сообщения с "ЛНР" и "ДНР", прямо противоречит Минским соглашениям", - заявил ТАСС полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов.

Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны Украины сегодня, 15 марта, принял решение временно приостановить перемещение грузов через линию столкновения в зоне антитеррористической операции.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что грузовые перевозки через линию соприкосновения в зоне АТО перекрыты.