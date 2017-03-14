Порошенко: традиции добровольцев заложены в новейшую украинскую армию

Об этом он заявил во время встречи с украинскими добровольцами, сообщила пресс-служба главы государства.

«Для меня большая честь поздравлять с праздником (Днем украинского добровольца – ред.) лучших, настоящих героев Украины», - сказал Порошенко.

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Президент напомнил, что в начале агрессии – 13 марта 2014 года – многие украинцы добровольно вызвались защищать государство, целыми сотнями с Майдана перебазировались в подготовительный центр в Новых Петровцах.

«Если бы не добрая воля лучших сыновей и дочерей страны, то неизвестно, как бы сложилась судьба государства. Золотыми буквами добровольцы были вписаны в успешные операции по освобождению украинской земли от захватчиков», - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул, что лучшие добровольческие батальоны Вооруженных сил, тогдашней милиции, созданной Национальной гвардии противостояли врагу при отсутствии качественного оружия, надлежащего вещевого, продовольственного и медицинского обеспечения, но имея поддержку волонтеров и твердую волю к победе.

Глава государства подчеркнул, что традиции добровольцев были заложены в новейшую украинскую армию, которая за последние годы значительно изменилась – другие условия, оружие, обучение, медицинское обеспечение, техника. «Единственное, что осталось прежним – любовь к Украине, вера в победу и поддержка людей», - сказал Порошенко.

По словам президента, только с начала этого года 7 тыс. украинцев записались в ряды ВСУ.

«Хотел бы, чтобы мы сегодня вспомнили тех, чьими именами названы улицы в наших городах, селах, названы школы, самолеты, боевые корабли, потому что на их примере будут воспитываться поколения защитников Отечества», - подчеркнул глава государства.

Президент также вручил государственные награды. Так, орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден младший лейтенант Евгений Яранцев. Выходец из Крыма, Евгений с первых дней проходил военную службу в «Айдаре». Он принимал участие во всех боевых столкновениях в районе Хрящеватого, Счастья, был участником обороны Луганского аэропорта. Во время отвода войск из Дебальцево Яранцев в составе эвакуационной группы вывозил раненых и оружие.

Еще 7 добровольцев награждены орденом «За мужество» III степени, 6 – медалями «За военную службу Украине» и 5 – «Защитнику Отечества».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 17 января 2017 года приняла постановление №4261 об учреждении в Украине Дня украинского добровольца, который будет отмечаться 14 марта.

Праздник учрежден с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиления общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.