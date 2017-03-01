ГПУ: В Молдове обещают не затягивать с экстрадицией в Украину судьи-"баночника" Чауса
Правоохранительные органы Молдовы обещают не затягивать экстрадиционную проверку и передачу Украине задержанного судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.
Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в комментарии телеканалу «112 Украина».
В частности, по ее словам, экстрадиционная проверка, по словам молдавской стороны, не продлится долго.
«Как отметили молдавские коллеги, эта проверка не будет длиться долго. Поэтому мы надеемся, что уже в ближайшее время Чаус предстанет перед украинским правосудием», - сказала Сарган.
Как сообщал УНИАН, 9 августа 2016 г. детективы НАБУ разоблачили Чауса во время получения взятки в сумме 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых.
6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск.
28 февраля судью Чауса задержали в Молдове.