В Молдове задержали судью-"баночника" Чауса

11:39, 01 марта 2017
Политика
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В Молдове задержали судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, который подозревается во взяточничестве.

Фотоиллюстрация / REUTERS

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия луценко Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

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«Судья Чаус, который пытался скрыться от правосудия, задержан сотрудниками прокуратуры Молдовы по запросу Генпрокуратуры Украины, инициированным НАБУ. После экстрадиционной проверки ждем Чауса на родине», - написала она.

Как сообщал УНИАН, 9 августа 2016 детективы НАБУ разоблачили судью Чауса при получении неправомерной выгоды (взятки) в сумме 150 тыс. долл. США (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых. 6 сентября Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности.

После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины. С 12 сентября судья Чаус объявлен в национальный розыск. Адвокат судьи Чауса предоставил медицинскую справку о том, что судья находится в одном из медицинских учреждений Крыма.

14 ноября 2016 Интерпол объявил Чауса в международный розыск.

Украинцам громкое задержание Чауса, скорее, запомнилось оригинальным способом хранения денег - в обычных стеклянных банках в огороде.

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Новость в сюжете: Задержание судьи Чауса в Молдове
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