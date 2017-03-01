В Молдове задержали судью-"баночника" Чауса

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия луценко Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Читайте такжеСМИ выяснили, кто заплатил судье Чаусу взятку в $150 тысяч

«Судья Чаус, который пытался скрыться от правосудия, задержан сотрудниками прокуратуры Молдовы по запросу Генпрокуратуры Украины, инициированным НАБУ. После экстрадиционной проверки ждем Чауса на родине», - написала она.

Как сообщал УНИАН, 9 августа 2016 детективы НАБУ разоблачили судью Чауса при получении неправомерной выгоды (взятки) в сумме 150 тыс. долл. США (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых. 6 сентября Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности.

После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины. С 12 сентября судья Чаус объявлен в национальный розыск. Адвокат судьи Чауса предоставил медицинскую справку о том, что судья находится в одном из медицинских учреждений Крыма.

14 ноября 2016 Интерпол объявил Чауса в международный розыск.

Украинцам громкое задержание Чауса, скорее, запомнилось оригинальным способом хранения денег - в обычных стеклянных банках в огороде.