Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что РФ начала новую информационную атаку на Украину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"То, как в последнее время разворачиваются события, свидетельствует, что против Украины началась новая интенсивная информационная атака...", - отметил премьер.

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По его словам, целью таких атак является разрушение Украинского государства.

Также Гройсман считает, что атаки начались именно сейчас, поскольку украинская экономика демонстрирует рост.

"Почему именно сейчас? Потому что на фоне падения ВВП России в 2016 году на 0,2% украинская экономика начинает оживать и дает рост 2,2%. Успех Украины - это серьезная угроза для России. Именно поэтому сейчас интенсивно предпринимаются попытки отрицать и преуменьшать любые сдвиги, которых мы достигли как государство за последний год, вбрасывать разные фейки, сеять негатив и играть на настроениях людей, которым сегодня непросто", - написал он.

При этом Гройсман заверил, что он лично и правительство делали и будут делать все от них зависящее, чтобы Украина состоялась как успешное и независимое государство.