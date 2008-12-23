Литвин проговорился, что бюджета в Раде до сих пор нет

Верховная Рада Украины сегодня не будет принимать проект государственного бюджета на 2009 год в первом чтении даже в случае его поступления в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

По его словам, если правительство подаст сегодня в ВР проект госбюджета, то в Верховной Раде сегодня состоится только его представление.

Спикер объяснил это тем, что в первом чтении проект госбюджета не может быть принят без рассмотрения законопроекта на заседании профильного комитета.

«Сегодня будет только представление, потому что без рассмотрения комитета нельзя принимать законопроект в первом чтении», - сказал В.ЛИТВИН.

В то же время, по его словам, если в парламенте не будет противостояния, то уже в четверг, 25 декабря, можно будет рассмотреть проект госбюджета и определиться по поводу его окончательного принятия.

«Ситуация будет непростая, но не принимать решения нельзя», - сказал председатель ВР.

В.ЛИТВИН также высказал мнение, что сначала необходимо принять важные для страны документы, а уже потом продолжать выяснять политические отношения.