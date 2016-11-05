Гройсман подчеркивает, что каждый декларант должен доказать происхождение своих доходов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире политического ток-шоу "Шустер Live".

«Я считаю, что процесс электронного декларирования был очень важным. Я об этом могу говорить совершенно откровенно, потому что, будучи спикером украинского парламента, я прилагал все усилия для того, чтобы этот закон был принят, и чтобы эти декларации стали реальностью», - заявил премьер.

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«Я считаю, что это (запуск электронного декларирования – УНИАН) был очень верный шаг, который нас может отделить от того, что было раньше и того, что будет дальше», - добавил Гройсман.

«На самом деле происхождение доходов чиновников разное. Много (людей) после Революции Достоинства пришли патриотически работать во власть и делали это, исходя из того или иного бизнеса. Кто-то приезжал из разных стран и начал работать во власти, кто-то успешно занимался предпринимательством до Революции Достоинства и после нее пришел работать во власть. А есть и те, кто десятками лет работали только во власти», - отметил он.

«Сейчас очень важный вопрос: чтобы каждый доказал, где он взял свои доходы, как он их заработал, и тогда будет поставлена точка», - подчеркнул Гройсман.

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По его словам, необходимо отделить тех, «кто нажил деньги, состояние нечестно, от тех, кто работал, зарабатывал в бизнесе, наемным работником или владельцем бизнеса, и за это платил налоги», - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. В Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, народные депутаты подали 413 электронных деклараций, чиновники – 79.

Система электронного декларирования начала работать с 1 сентября 2016 года.