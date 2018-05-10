Что проспала Партия регионов
Колесников, похоже, уже «съел» Табачника... Чорновил ушел... Клюева обвиняют в сепаратных договоренностях с БЮТ... Ахметова чаще видят в компании Ющенко, чем Януковича...
Украинская политика переживает кризис похлеще экономического. Интересно, в какой еще стране политическая сила, заявившая о наличии миллиона партийцев, играет вторым номером и ждет у моря погоды? Между тем накапливающиеся внутренние противоречия ставят под сомнение успешное развитие Партии регионов и перспективы ее возвращения к власти.
Один из показателей масштабного кризиса – регионалы в парламенте традиционно играют вторым номером. Неважно, голосовали ли они вместе с БЮТ в начале сентября за урезание президентских полномочий или вместе с Ющенко борются за проведение досрочных парламентских выборов. Важно другое – партия, которая называет себя крупнейшей оппозиционной силой, не проявляет достаточно инициативы, плывет по течению, даже не пытаясь быть активной. Подобная тактика чревата скорой потерей тонуса политических мышц и потерей интереса к борьбе за власть.
|Виктор Янукович
Янукович даже единолично возглавил предвыборный штаб регионалов, где у него появились новые заместители. Кадровое обновление окружения лидера Партии регионов позволило экспертам констатировать усиление позиций Дмитрия Фирташа, политические партнеры которого плотно обсели Виктора Федоровича. Но успел отличиться и Борис Колесников: «региональный» начальник избирательного штаба-2007 заявил, что партии для самостоятельного формирования парламентского большинства достаточно будет набрать 40-42 % голосов избирателей. Как осуществить благие намерения Бориса Викторовича, партийные активисты пока не в курсе.
|Тарас Чорновил
Противоречия внутри партии становятся достоянием общественности в самый неподходящий момент. Если раньше регионалам удавалось зачастую убеждать сторонников в монолитности собственных рядов, то сегодня сделать это практически невозможно. К тому же в огромной фракции слишком мало «клапанов» для выхода недовольства - профессиональных комментаторов событий, способных заинтересовать СМИ неординарной подачей информации. Партия регионов превратилась в великана, с трудом выговаривающего слова, и эта позиция вряд ли будет выигрышной накануне избирательной кампании.
Объективно говоря, регионалы имеют возможность пойти на досрочные выборы под знаменами резкой критики власти. Экономическая ситуация и политическая конъюнктура играют в их пользу. Однако партийные вожди на сегодня готовы демонстрировать волю к власти в крайне локальном объеме. Они так и не смогли предъявить общественности внятную позицию относительно борьбы с финансовым кризисом, лишь констатировав наличие собственных предложений. Возможно, силуэт премьерского портфеля дурманит голову Виктору Януковичу и не позволяет действовать адекватно сложившейся ситуации. Зато идеологические шараханья регионалов и их заигрывание с Президентом с радостью воспринимают коммунисты, которые традиционно последовательны в отрицании возможности сотрудничества с Ющенко.
Для политической партии, функционеры которой бравируют занятиями спортом, сегодня как никогда актуальным выглядит лозунг «Движение – это жизнь!». Если Партия регионов и дальше будет разыгрывать из себя Илью Муромца, лежащего на печи в ожидании лучшей жизни, ей не поздоровится. Регионалам необходимо либо взять на себя инициативу по формированию коалиции, которая назначит премьером Януковича, либо добиться проведения досрочных выборов. В противном случае распад этого политического проекта на несколько составляющих выглядит неизбежным.
Евгений Магда