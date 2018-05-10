Что проспала Партия регионов

Украинская политика переживает кризис похлеще экономического. Интересно, в какой еще стране политическая сила, заявившая о наличии миллиона партийцев, играет вторым номером и ждет у моря погоды? Между тем накапливающиеся внутренние противоречия ставят под сомнение успешное развитие Партии регионов и перспективы ее возвращения к власти.

Один из показателей масштабного кризиса – регионалы в парламенте традиционно играют вторым номером. Неважно, голосовали ли они вместе с БЮТ в начале сентября за урезание президентских полномочий или вместе с Ющенко борются за проведение досрочных парламентских выборов. Важно другое – партия, которая называет себя крупнейшей оппозиционной силой, не проявляет достаточно инициативы, плывет по течению, даже не пытаясь быть активной. Подобная тактика чревата скорой потерей тонуса политических мышц и потерей интереса к борьбе за власть.

На этом фоне активность Виктора Януковича выглядит парадоксальной. Правда, промо-тур главного регионала прошел по местам, где его популярность не вызывает сомнений – Донбасс, Одесса, Крым. Всюду Виктор Федорович показательно громил действующее правительство, требовал от Тимошенко покаяться и уйти в отставку. При этом Янукович неоднократно выказывал готовность стать премьером, игнорируя тот факт, что на Банковой в отношении кандидатуры будущего премьера иные планы. Сегодня Виктор Андреевич и Виктор Федорович выступают ситуативными союзниками в деле борьбы против Юлии Тимошенко, однако прочность этого альянса априори невысока. Судьба грядущих выборов будет решаться в центре Украины - в областях, население которых успело последовательно очароваться/разочароваться в Ющенко и Тимошенко. Но вот проблема: у лидера Партии регионов мессиджи для освоения новых территорий не просматриваются.

Янукович даже единолично возглавил предвыборный штаб регионалов, где у него появились новые заместители. Кадровое обновление окружения лидера Партии регионов позволило экспертам констатировать усиление позиций Дмитрия Фирташа, политические партнеры которого плотно обсели Виктора Федоровича. Но успел отличиться и Борис Колесников: «региональный» начальник избирательного штаба-2007 заявил, что партии для самостоятельного формирования парламентского большинства достаточно будет набрать 40-42 % голосов избирателей. Как осуществить благие намерения Бориса Викторовича, партийные активисты пока не в курсе.

Между тем регионалы оказались в неприятной ситуации. Они, с одной стороны, поддержали указ о проведении досрочных выборов, с другой – на сегодня не способны помочь его воплощению в жизнь. Более того, партия несет заметные кадровые потери. Возможно, «отряд не заметит потери бойца», но оппоненты обязательно постараются воспользоваться публичными конфликтами в рядах соратников Януковича. Поводов для контрпропаганды, честно говоря, немало. Борис Колесников, похоже, уже «съел» Дмитрия Табачника в борьбе за право заменить покойного Евгения Кушнарева в качестве главного идеолога Партии регионов. Тарас Чорновил объявил с подобающим пафосом о завершении политической карьеры. Андрея Клюева так часто обвиняют в сепаратных договоренностях с БЮТ, что ему вольно-невольно приходится соответствовать образу. Рината Ахметова чаще видят в компании Виктора Ющенко, чем Януковича. По всей видимости, несколько десятков депутатов шестого созыва в новый состав парламента не попадут. Осознание этого разлагает фракцию изнутри и не позволяет принимать важные решения.

Противоречия внутри партии становятся достоянием общественности в самый неподходящий момент. Если раньше регионалам удавалось зачастую убеждать сторонников в монолитности собственных рядов, то сегодня сделать это практически невозможно. К тому же в огромной фракции слишком мало «клапанов» для выхода недовольства - профессиональных комментаторов событий, способных заинтересовать СМИ неординарной подачей информации. Партия регионов превратилась в великана, с трудом выговаривающего слова, и эта позиция вряд ли будет выигрышной накануне избирательной кампании.

Объективно говоря, регионалы имеют возможность пойти на досрочные выборы под знаменами резкой критики власти. Экономическая ситуация и политическая конъюнктура играют в их пользу. Однако партийные вожди на сегодня готовы демонстрировать волю к власти в крайне локальном объеме. Они так и не смогли предъявить общественности внятную позицию относительно борьбы с финансовым кризисом, лишь констатировав наличие собственных предложений. Возможно, силуэт премьерского портфеля дурманит голову Виктору Януковичу и не позволяет действовать адекватно сложившейся ситуации. Зато идеологические шараханья регионалов и их заигрывание с Президентом с радостью воспринимают коммунисты, которые традиционно последовательны в отрицании возможности сотрудничества с Ющенко.

Для политической партии, функционеры которой бравируют занятиями спортом, сегодня как никогда актуальным выглядит лозунг «Движение – это жизнь!». Если Партия регионов и дальше будет разыгрывать из себя Илью Муромца, лежащего на печи в ожидании лучшей жизни, ей не поздоровится. Регионалам необходимо либо взять на себя инициативу по формированию коалиции, которая назначит премьером Януковича, либо добиться проведения досрочных выборов. В противном случае распад этого политического проекта на несколько составляющих выглядит неизбежным.

Евгений Магда