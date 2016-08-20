В России ведется целенаправленная денационализация украинцев, на самом деле их 10 миллионов – Кириленко

Об этом вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил на открытии VI Всемирного форума украинцев, проходящего в Украинском доме, сообщает пресс-служба Кириленко.

Вице-премьер от имени правительства поприветствовал всех украинцев, которые приехали на Форум, - более 300 делегатов из 36 стран мира.

«Мы все в правительстве знаем, что 25 лет назад, если бы не украинцы в мире, украинцам здесь было бы гораздо труднее завоевать независимость. Мы чувствовали тогда поддержку и, что самое важное, ощущаем ее и сейчас - во время российской агрессии против Украины», - подчеркнул Кириленко.

Отдельно он поприветствовал 16 украинцев, которые приехали на форум из России. Он отметил, что украинской общине сейчас там трудно как никогда – их там преследуют, против них устраивают провокации.

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«Вопрос поддержки украинцев в России является очень важным. На самом деле, в РФ проживает около 10 миллионов украинцев. Но последняя официальная российская перепись показала цифру в 2 миллиона, предпоследняя насчитала 3 миллиона. Внедряется целенаправленная политика по денационализации украинцев в России: Кремль хочет заставить их быть врагами своего народа и забыть о своих корнях. Но никто из тех, кто чувствует себя украинцами в России, не осуждает Украину и не чурается ее», - сказал вице-премьер-министр.

Также Кириленко отметил важность поддержки национальной идентичности украинцев.

«В Европейском Союзе, международном сообществе мы интересны как уникальная нация со своими достижениями, историей, языком и культурой. И как бы этого не хотелось нашим недругам, от собственной национальной идентичности украинцы не откажутся», - сказал он.

Вице-премьер-министр заверил участников форума, что сотрудничество с украинцами, которые проживают за рубежом и в дальнейшем будет приоритетом для правительства и украинской власти.