Всемирный конгресс украинцев призывает Пан Ги Муна заявить, что РФ грубо нарушает Устав ООН

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВКУ.

Отмечается, что в письменном тексте речи генсека ООН, который был распространен на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге 16 июня, было сказано, что Российская Федерация «должна сыграть критическую роль... в решении других насущных глобальных проблем от прекращения конфликтов в Украине и Сирии до защиты человеческих прав и контроля над распространением оружия массового уничтожения».

«Произнесенный текст, как отмечают агентства Reuters Canada и Associated Press, был несколько изменен. В нем генеральный секретарь ООН не вспоминает об Украине, однако говорит, что Москва должна сыграть важную роль, и он действительно крепко рассчитывает на руководство Российской Федерации», - отметили в ВКУ.

Читайте такжеВ ООН уже готовятся ответить на письмо-протест Украины после скандального заявления Пан Ги Муна

В заявлении подчеркивается, что участие Пан Ги Муна в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в период действующих против Российской Федерации целевых санкций за явные нарушения Минских договоренностей и его высказывания в отношении РФ, которую международное сообщество считает государством-агрессором, «напоминают политику примирения, которая привела к Второй мировой войне».

«Всемирный конгресс украинцев призывает генерального секретаря ООН Пан Ги Муна отозвать свои слова относительно Российской Федерации в письменном и произнесенном текстах речи на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге и, напротив, призвать Российскую Федерацию придерживаться Устава ООН и его базовых принципов, в частности, прекратить военную агрессию на востоке Украины и осуществить деоккупацию Крыма», - заявил президент ВКУ Евгений Чолий.