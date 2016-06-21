Всемирный конгресс украинцев призывает Пан Ги Муна заявить, что РФ грубо нарушает Устав ООН
Всемирный конгресс украинцев призывает генерального секретаря ООН Пан Ги Муна заявить, что Российская Федерация грубо нарушает Устав ООН своей военной агрессией на востоке Украины и нелегальной оккупацией Крыма, а также грубо попирает человеческие права, в частности, украинцев и крымских татар.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВКУ.
Отмечается, что в письменном тексте речи генсека ООН, который был распространен на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге 16 июня, было сказано, что Российская Федерация «должна сыграть критическую роль... в решении других насущных глобальных проблем от прекращения конфликтов в Украине и Сирии до защиты человеческих прав и контроля над распространением оружия массового уничтожения».
«Произнесенный текст, как отмечают агентства Reuters Canada и Associated Press, был несколько изменен. В нем генеральный секретарь ООН не вспоминает об Украине, однако говорит, что Москва должна сыграть важную роль, и он действительно крепко рассчитывает на руководство Российской Федерации», - отметили в ВКУ.
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В заявлении подчеркивается, что участие Пан Ги Муна в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в период действующих против Российской Федерации целевых санкций за явные нарушения Минских договоренностей и его высказывания в отношении РФ, которую международное сообщество считает государством-агрессором, «напоминают политику примирения, которая привела к Второй мировой войне».
«Всемирный конгресс украинцев призывает генерального секретаря ООН Пан Ги Муна отозвать свои слова относительно Российской Федерации в письменном и произнесенном текстах речи на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге и, напротив, призвать Российскую Федерацию придерживаться Устава ООН и его базовых принципов, в частности, прекратить военную агрессию на востоке Украины и осуществить деоккупацию Крыма», - заявил президент ВКУ Евгений Чолий.