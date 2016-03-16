Поддержка украинской диаспоры стала определяющим фактором в борьбе против пропаганды Кремля - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий во время встречи с президентом Всемирного конгресса украинцев Евгением Чолием.

Парубий отметил, что Украина чрезвычайно высоко ценит ту помощь, которая была предоставлена украинской диаспорой в самые тяжелые времена – «как это было и на Майдане, как это было в АТО».

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Он подчеркнул, что «поддержка по всему миру украинских общин стала определяющим фактором против российской пропаганды, против российской имперской лжи».

Парубий подчеркнул, что эта поддержка высоко ценится в Украине.

Чолий в свою очередь отметил, что украинская диаспора является неотъемлемой частью украинского народа. Он выразил надежду, что эта поддержка не только на словах, но и в действиях.

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«Мы переживаем недостатки Украины и гордимся, когда есть успехи», - сказал президент ВКУ.