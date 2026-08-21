Вдвое больше, чем заявлял Трамп: Южная Корея оценила запасы ядерных боеголовок в КНДР

В то же время министр обороны Южной Кореи Ан Гю-бак пояснил, что назвать точное число довольно сложно.

Южная Корея оценивает, что Северная Корея обладает от 80 до 120 ядерных боеголовок, назвав цифру, которая значительно превышает недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что Пхеньян имеет 57 единиц ядерного оружия, сообщает Reuters.

Министр обороны Южной Кореи Ан Гю-бак сообщил депутатам в четверг, 20 августа, что, по общим оценкам, Северная Корея имеет от 80 до 120 боеголовок, хотя он предупредил, что определить точную цифру сложно.

"Обычно мы оцениваем эту цифру в пределах от 80 до 120, но назвать точное количество довольно сложно", – пояснил Гю-бак.

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Впоследствии он пояснил, что эта цифра основана на оценках частных исследовательских организаций, добавив, что вооруженные силы Южной Кореи не могут официально подтвердить эти данные.

Издание отметило, что на вопрос о комментарии Трампа, сделанном днём ранее, о том, что Ким обладает 57 "очень мощными ядерными боеголовками", Гю-бак ответил: "Цифры, кажется, несколько отличаются".

Издание сообщило, что президент США высказал эту точку зрения в Белом доме в среду во время обсуждения северокорейского лидера Ким Чен Ына и своих планов встретиться с ним позднее в этом году.

Южная Корея традиционно избегает публичного обнародования подробных оценок ядерных запасов Северной Кореи и официально не признает Пхеньян ядерной державой в рамках своей давней политики, направленной на денуклеаризацию.

Он также отказался комментировать, означает ли упоминание Трампа о 57 боеголовках признание США ядерного статуса Северной Кореи, отметив, что министру обороны Южной Кореи не пристало комментировать высказывания президента США.

Южная Корея и впредь будет полагаться на ядерный зонтик США, придерживаясь давней политики Сеула по отказу от ядерного оружия.

"Мы не можем разрабатывать ядерное оружие. Мы также не должны соглашаться на размещение тактического ядерного оружия США", – отметил министр обороны Южной Кореи.

Ситуация между Южной Кореей и КНДР

Ранее УНИАН сообщал, что президент Южной Кореи Ли Чжэ Ён предложил Северной Корее начать переговоры о прекращении состояния войны на Корейском полуострове, которое длится уже более семи десятилетий. Он подчеркнул, что две страны до сих пор юридически находятся в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950–1953 годов завершилась перемирием, а не заключением мирного договора. Президент Южной Кореи заявил, что его страна уважает нынешний статус Северной Кореи и не стремится к объединению путем аннексии. Он также заверил, что Сеул не намерен предпринимать враждебные действия против северокорейского режима.

Также мы писали, что южнокорейские военные открыли предупредительный огонь после того, как солдаты КНДР пересекли военно-демаркационную линию (MDL). Инцидент произошел на восточном участке линии, когда несколько северокорейских военнослужащих нарушили границу. Солдаты КНДР, вероятно, патрулировали район, после чего вернулись на свою сторону. Это были первые предупредительные выстрелы армии Южной Кореи в связи с нарушением границы в 2026 году. В последние годы кратковременные пересечения демаркационной линии северокорейскими военными фиксировались неоднократно.

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