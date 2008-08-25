Россия введет визовый режим с Украиной в случае ее вступления в НАТО

Если Украина вступит в НАТО, то может стать актуальным вопрос о введении визового режима между РФ и Украиной, однако в Москве хотели бы этого избежать, заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий КАРАСИН.

"Доводить дело до того, чтобы вообще возникал вопрос о визовом режиме между Россией и Украиной, как это будет иметь место в случае вступления Украины в НАТО, - это явно не наш выбор", - цитируют «Подробности» заместителя главы МИД РФ.

По словам Г.КАРАСИНА, консульские структуры к переходу на визовый режим могут подготовиться достаточно быстро. "Вопрос в другом: а нужно ли это нашим народам?", - резюмировал российский дипломат.