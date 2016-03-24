Сюмар: Коалиция должна быть сформирована исключительно конституционным способом

Об этом заявила заместитель председателя фракции Виктория Сюмар в интервью журналистам.

"Мы рады, что сейчас наши партнеры из крупнейшей фракции "Блока Петра Порошенко", наконец, откликнулись на наше предложение предложить своего кандидата в премьер-министры, поскольку именно БПП выступил инициатором того, что не может больше работать с Правительством Арсения Яценюка", - сказала она.

По словам Виктории Сюмар, руководитель фракции БПП Юрий Луценко, выдвигая кандидатуру Владимира Гройсмана, заявил, что "они рассматривали вариант технократического правительства, но не увидели под него голосов", поэтому предложили вариант партийного правительства, который от БПП смог бы возглавить действующий спикер парламента.

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"Мы это предложение принимаем и хотим еще услышать программу деятельности правительства и увидеть текст коалиционного соглашения, что также принципиально важно. И будем уже на заседании фракции в понедельник (28 марта) обсуждать как и кандидатуру премьера, так и основные позиции коалиционного соглашения и программы действий правительства", - подчеркнула Сюмар.

Кроме того, заместитель председателя фракции "Народный фронт" сообщила, что во время заседания председатель фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко передал спикеру парламента заявления об отзыве подписей его фракции под коалиционным соглашением. Таким образом по состоянию на сегодня в коалиции "Европейская Украина" находится менее 226 народных депутатов.

"Участники совещания сошлись на том, что теперь есть большие сомнения относительно существования коалиции сегодня. Наша позиция такова, что нам необходимо на следующей неделе по максимуму провести переговоры со всеми фракциями для того, чтобы в абсолютно конституционный способ обеспечить формирование коалиции под новый Кабинет Министров, относительно которого ведутся сейчас переговоры", - отметила народный депутат.

При этом Виктория Сюмар в очередной раз подчеркнула, что фракция "Народный фронт" принципиально не пойдет на любые коалиционные союзы ни с теми фракциями, в составе которых есть депутаты, которые голосовали за "законы 16 января", ни с "Оппозиционным блоком", ни с "тушками".

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Однако она также отметила, что для того, чтобы сделать парламент эффективным и дееспособным, важно привлечь в коалицию как можно больше фракций.

"Сейчас речь идет не только о фамилии, но и конкретную программу. Важно, чтобы следующее правительство не стало правительством трех месяцев. Нам нужен действительно действенный правительство, а без коалиции в парламенте этого не будет", - резюмировала она.