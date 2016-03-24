На Луганщине СБУ прикрыла службу такси боевика "Фашиста", финансировавшую "ЛНР"

Как сообщает пресс-центр СБУ, в службе такси, которая не платила никаких налогов, были задействованы более 10 автомобилей.

Сотрудники СБУ пресекли деятельность диспетчерской и установили, что нелегальный бизнес контролирует главарь боевиков по кличке "Фашист". Террорист, который находится на временно оккупированных территориях, оставил присматривать за службой местную жительницу. Женщина регулярно передавала в так называемой "ЛНР" деньги от нелегальной деятельности.

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Водители частных автомобилей, которые работали на транспортную фирму без лицензионных карт и без государственной регистрации, привлечены к административной ответственности. Продолжается проверка деятельности руководительницы службы такси.

Преступления "Фашиста" документируются правоохранителями в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники спецслужбы установили, что во время оккупации Рубежного члены его группировки захватывали и пытали местных жителей, отбирали автотранспорт и имущество.

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