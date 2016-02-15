В ГПУ получили заявление Касько, но оно оформлено "не по закону"

Заявление об отставке заместителя генпрокурора Виталия Касько уже поступило в ГПУ. Об этом сообщил помощник Виктора Шокина Владислав Куценко, передает "112 Украина".

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"На данный момент мы уже его получили (рапорт Касько - ред.). Он официально поступил в департамент кадровой работы. Он больше похож на рапорт об увольнении по собственному желанию... Эта бумага, хотя должна была быть оформлена в виде заявления, к сожалению, немного не по закону оформлена, как рапорт, но она поступила", - заявил Куценко.

"Что касается того, какое решение примет генпрокурор, то я думаю, мы узнаем об этом в ближайшее время, однозначно есть право у господина Касько подавать заявление об увольнении по собственному желанию, это и предусматривает закон о прокуратуре и кодекс законов о труде. Поэтому мы будем дейстовать по закону", - отметил прокурор.

В то же время Куценко, выразил мнение, что Касько не следует уходить с поста до тех пор, пока не будет решения суда по делу "бриллиантовых прокуроров".

"Единственное, мое мнение, как человека, то я бы его просто так не отпускал. Он взялся за дело "бриллиантовых прокуроров", и, по моему глубокому убеждению, как прокурора и человека, немного нелогично и непорядочно не довести это дело до конца, не дождаться решения суда, подавать заявление об увольнении и еще говорить при этом, что после того, как я буду уволен, это дело развалится в суде. Порядочно было бы дождаться решения суда, сделать все в этом деле до конца и если не нравится работа - идти в отставку, как он сказал, по правде, увольняться по собственному желанию", - сказал Куценко.

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Как сообщалось, заместитель генерального прокурора Виталий Касько, который решил уволиться из ГПУ, заявил о намерении заняться адвокатской практикой.