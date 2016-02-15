Громкая отставка Касько: нардеп заявил о "глубочайшем кризисе" в ГПУ
12:33, 15 февраля 2016Политика
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Заявление заместителя генерального прокурора Украины Виталия Касько об отставке свидетельствует о "глубочайшем кризисе" в ГПУ.
Заявление Касько об отставке свидетельствует о "глубочайшем кризисе" в ГПУ / 24daily.net
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
По его словам, "сегодняшняя отставка заместителя говорит о глубочайшем кризисе в генеральной прокуратуре Украины".
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Как сообщал УНИАН, сегодня Касько заявил на пресс-конференции о намерении уволиться из Генпрокуратуры.
Он продемонстрировал журналистам рапорт, подписанный сегодняшним числом.
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