Громкая отставка Касько: нардеп заявил о "глубочайшем кризисе" в ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По его словам, "сегодняшняя отставка заместителя говорит о глубочайшем кризисе в генеральной прокуратуре Украины".

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Как сообщал УНИАН, сегодня Касько заявил на пресс-конференции о намерении уволиться из Генпрокуратуры.

Он продемонстрировал журналистам рапорт, подписанный сегодняшним числом.