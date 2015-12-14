Дело принципа: Меркель заявила о поддержке санкций против РФ

Об этом она заявила 14 декабря на съезде Христианско-демократического союза (ХДС), который проходит в Карлсруэ, сообщает ТАСС.

"ЕС действовал совместно, (в отношении России) были введены санкции, было сказано, что сначала должны быть реализованы Минские договоренности, в этом случае санкции могут быть сняты", – сказала Меркель, которая также является председателем ХДС.

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"Это была правильная реакция", - указала она.

"Наши принципы должны соблюдаться", – отметила канцлер.

Как сообщалось, на этой неделе ЕС рассмотрит вопрос о продлении санкций против России.