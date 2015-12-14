Могерини не видит преград для продления санкций против РФ

Об этом она заявила перед началом заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, передает "Европейская правда".

При этом она отметила, что на Совете ЕС 14 декабря обсуждаться вопрос санкций не будет, "если только министры не выразят желания".

"Мы не имеем русского вопроса на повестке дня сегодня. Мы будем говорить о наших восточных партнерах.

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Этот вопрос будет решать на этой неделе Европейский совет, как это и всегда было, когда речь идет о санкциях против России", - сказала Могерини.

"Если говорить о политическом решении, то я не вижу значительных проблем в вопросе продления санкций в европейских столицах", - заявила она.