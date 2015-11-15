Яценюк: Во время обстрелов в зоне АТО опять гибнут наши ребята, война против Украины продолжается

Во время обстрелов в зоне АТО опять гибнут наши ребята, война против Украины продолжается. Об этом говорится в обращении премьер-министра Украины Арсения Яценюка, размещенном на Правительственном портале.

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«Мы верим в ценности. Мы защищаем ценности. Зло, совершенное против другого, найдет общий ответ. С террористом и агрессором не ищут примирения. Террориста и агрессора уничтожают вместе», - отметил он.

«Сострадание наших людей к трагедии в Париже – это особое и важное чувство. Оно означает, что чужая боль не оставляет равнодушным никого в Украине. Но очень важно, чтобы наше сочувствие было не только риторическим или эмоциональным. Наше чувство должно быть деятельным», - добавил Яценюк.

По словам премьер-министра, во время обстрелов в зоне АТО опять гибнут украинцы.

«Война против Украины продолжается. Наше важнейшее дело – превратить общую боль на нерушимое единство вокруг идей и мечтаний, с которыми мы отождествляем Украину», - отметил он, пояснив, что «это означает единство вокруг общей свободы и национальной независимости. Это означает единство вокруг нашего войска и нашего государства. Это означает совместную большую поддержку наших воинов и их семей. Это означает наше усилие не допустить ни одной попытки дестабилизировать положение в Украине».

«Враг, который идет против нас всех, ищет разные способы усмирения свободных людей. Мы способны остановить этого врага. И мы это доказали. Потому что его суть – пустота. Его сила – пыль и тлен. Не бойтесь. Не останавливаемся. Будем вместе, несмотря на любое испытание. Пусть Господь хранит нас всех. Пусть Господь защитит Украину, наше войско, государство и народ», - подчеркнул Яценюк.