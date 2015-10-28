Суд отложил рассмотрение изменения Мосийчуку меры пресечения

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Мосийчук сделал после того, как судья приняла решение приобщить по просьбе стороны гособвинения ряд документов, с которыми депутат не был ознакомлен.

В настоящее время в судебном заседании объявлен перерыв на неопределенный срок для принятия судебного решения по рассмотрению заявленного подозреваемым ходатайства.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в суде в начале рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения Мосийчук заявил отвод представителям стороны обвинения, однако позже отвод был отклонен.

17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции.

18 сентября Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября. 13 октября Апелляционный суд Киева оставил это решение в силе.

23 октября в Генпрокуратуре заявили о завершении досудебного расследования по уголовному производству в отношении Мосийчука.