Суд отказал Мосийчуку в отводе прокуроров

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявила следственный судья Светлана Бабенко.

"Заявку подозреваемого Мосийчука об отводе прокуроров оставить без удовлетворения. Постановление обжалованию не подлежит", - сообщила она.

В частности, в постановлении говорится, что заявителем не были представлены доказательства и не приведены обстоятельства, которые бы свидетельствовали о необъективности и предвзятости стороны обвинения.

В настоящее время судебное заседание продолжается. Сторона защиты предоставила суду ряд документов, которые положительно характеризуют Мосийчука, и эти документы приобщены к материалам дела.

Как сообщал УНИАН, сегодня в суде в самом начале рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения Мосийчук заявил отвод представителям стороны обвинения.

17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции.

18 сентября Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября. 13 октября Апелляционный суд Киева оставил это решение в силе.

23 октября в Генпрокуратуре заявили о завершении досудебного расследования по уголовному производству в отношении Мосийчука.