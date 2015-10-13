Апелляционный суд оставил Мосийчука под стражей

Апелляционный суд Киева оставил под стражей народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую резолютивную часть постановления огласил сегодня судья Апелляционного суда Александр Бец.

“Решение суда первой инстанции оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения”, - говорится в постановлении суда, полный текст которого будет обнародован 15 октября.

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Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука.

На заседании ВР было продемонстрировано снятое скрытой камерой видео с участием якобы Мосийчука, где речь шла о возможности решения бизнес-вопросов за деньги.

Через некоторое время его задержали в здании ВР.

По информации ГПУ, Мосийчук подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса.

18 сентября Печерский райсуд Киева вынес решение об избрании Мосийчуку меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября. Адвокаты депутата обжаловали это решение.