Нужна настоящая децентрализация: финансовая, экономическая, налоговая, кадровая – Корбан

Об этом в эфире программы «Шустер live» заявил экс-заместитель губернатора Днепропетровской области, один из лидеров политической партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Геннадий Корбан, передает пресс-служба политика.

«Панацея для того, чтобы во власть пришли молодые и свежие люди с другой психологией - это децентрализация. Но не та децентрализация, которую нам сейчас пытаются навязать сверху. Нужна не лживая, а настоящая: финасовая, налоговая, экономическая, кадровая», - подчеркнул Корбан.

Он раскритиковал новые изменения в Конституцию Украины: «Президент получил проект по изменениям в Конституцию по децентрализации и там есть две ключевые вещи: президент имеет право на назначение префектов и на роспуск местной рады. Кому нужна такая децентрализация? Это опять обман», - подчеркнул экс-заместитель губернатора Днепропетровской области.

Корбан предлагает дать возможность местным элитам в областях самим определиться с ключевыми аспектами децентрализации. Но прежде всего, дать регионам финансовую и кадровую самостоятельность. Местная власть должна сама формировать свою команду, а не ждать назначенцев с Киева. И свободно распоряжаться доходами области.

«Вы собираете деньги, они - прямым ходом в Киев, а дальше вам устанавливают лимит. При нас, в 2014 году, Днепропетровская область ежедневно на верх отдавала 100-150 млн гривен различных доходов налогов и сборов. А лимит на платежи был 1млн 200 тысяч в день. В тоже время Донецкая область, которая на половину уже не существовала, имела на платежи в день по 2,5 млн грн. Как сделать реформы? Как можно строить страну, если вы не можете воспользоваться деньгами, которые вы зарабатываете? Система государственного устройства не направлена не то, чтобы помогать человеку. Она уничтожает людей, и чиновников и тех, кто борется с этой системой», - резюмировал Корбан.