Подозреваемый в убийстве Бузины заявил, что его не было в Киеве во время совершения преступления

Об этом сообщил в Facebook журналист Александр Рудоманов, который ведет онлайн-трансляцию заседания.

Также подозреваемый отметил, что у него не было мотива для убийства Бузины, он его никогда вживую не видел.

«Я не мог этого сделать, потому что не был в Киеве физически и у меня не было мотива», - говорится в сообщении.

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Кроме этого Медведько заявил, что при обысках у его родных были украдены вещи. «Девушку при обыске-обокрали. Украли по ее словам много антиквариата. У матери украли планшет. Состоялся жестокий обыск в друга, у которого я был на дне рождении», - отметил задержанный.

Мені не надіслали жодної повістки. Ні я, ні моя мати не отримали жодної повістки.Я не переховувався. Ходив по центру, б... Posted by Олександр Рудоманов on Thursday, June 18, 2015

Как сообщал УНИАН ранее, Медведько заявил, что его били по лицу после задержания. Также, во время проведения с ним следственных действий адвоката не было. У подозреваемого взяли отпечатки пальцев и образцы ДНК.