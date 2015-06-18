РФ превратила оккупированный Крым в территорию произвола, вседозволенности и нетерпимости - отчет

Россия превратила оккупированный Крым в территорию собственного произвола, вседозволенности и нетерпимости, говорится в отчете неофициальной турецкой делегации о состоянии крымских татар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, несмотря на жесткий прессинг, который оказывался на членов делегации во время визита на полуостров 27-30 апреля, они подготовили объективный и непредвзятый отчет, который освещает все основные проблемы в сфере защиты прав человека, которые возникли с оккупацией Российской Федерацией неотъемлемой части территории Украины, и усиливает фактаж, изложенный в многочисленных отчетах, подготовленных международными миссиями по наблюдению в сфере защиты прав человека по ситуации в Крыму.

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Как отмечают в МИД, встречи членов делегации с крымскими татарами подтвердили общепризнанный мировым сообществом факт: в Крыму российская оккупационная власть реализует политику масштабного и системного нарушения прав человека, в т.ч. на национальной почве. В документе четко зафиксировано наличие у опрашиваемых лиц страха за собственные безопасность и жизнь из-за угрозы, которая существует со стороны так называемой «власти Крыма».

Важное значение имеет также описание обстоятельств, в которых приходилось работать делегации, в частности отмечено постоянное наблюдение, давление, ограничения в коммуникации и передвижении, а также создание оккупационными властями полуострова иных препятствий для осуществления объективного мониторинга.

Ключевое место в отчете занимает констатация сформированной среды для фактически принудительного получения российского гражданства и отказа от украинского гражданства для всех без исключения жителей Крыма и Севастополя. Отмечено, что тем, кто отказался получать гражданство РФ, грозит жестокое обращение, лишение элементарных социальных прав, конфискация имущества и депортация. В то же время, те жители Крыма, кто не желает отказываться от гражданства Украины, подвергаются постоянной дискриминации со стороны оккупационных властей.

Также зафиксирован ряд других системных нарушений основополагающих прав человека и свобод, включая ограничение свободы слова и притеснение журналистов; создание искусственных преград в доступе к образованию и использованию родного языка; ограничение свободы собраний и объединений, отсутствие справедливого судебного разбирательства, существование реальных угроз для их жизни.

Украина с самого начала поддерживала такую инициативу турецкой стороны и предоставила соответствующее содействие в ее реализации, отмечают в МИД.

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«Мы убеждены – должен быть дан решительный отпор целенаправленной линии Москвы по насильственному насаждению российского гражданства на оккупированной территории и уничтожению национального самосознания крымских татар, украинцев и представителей других национальностей. Сложившаяся ситуация требует немедленной и четкой реакции со стороны мирового сообщества. Вместе с представителями других государств решительно требуем от Российской Федерацией немедленного доступа и постоянного присутствия на полуострове миссий международных организаций с целью мониторинга ситуации и снятия угрозы безопасности и жизни местных жителей», - заявляют в МИД.