Активисты просят депутатов отозвать законопроект об "усовершенствовании информационного режима АТО"

Как пишет Телекритика, об этом говорится в совместном заявлении, которое поддержали ОО "Институт массовой информации", ОО "Институт Медиа Права", ОО "Донецкий институт информации", ОО "Общественное телевидение Донбасса", "Совместно", ГО "Центр UA", ГО "Телекритика".

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"Движение "Стоп Цензуре!" призывает депутатов ВР Ивана Винника (Блок Петра Порошенко), Тимчука Дмитрия (Народный фронт) и Кривенко Вадима (Народный фронт) отозвать Законопроект №2050а "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования информационного режима проведения антитеррористической операции", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению активистов, этот документ дублирует нормы, которые уже закреплены в Законе Украины "О государственной тайне", и нормы Уголовного Кодекса об ответственности за публичные призывы к терроризму, насильственному свержению власти, пропаганду войны.

Кроме того, как отмечается, законопроект ложно трактует общие понятия, как "идеология терроризма", которые не имеют четкого юридического определения, что создает широкое поле для манипуляций и злоупотреблений со стороны органов власти и создает угрозу журналистам и общественным активистам, которые расследуют коррупционные случаи в органах власти, ответственных за обеспечение потребностей армии и тому подобное.

"Кроме того, мы призываем парламентский Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики дать надлежащую оценку этому законопроекту", - отмечают активисты.

В свою очередь исполнительный директор Института массовой информации (ИМИ) Оксана Романюк считает законопроект №2050а антидемократическим: "ее возмущает то, что вина за разглашение секретной информации возлагается на журналиста, а не госслужащего или военного, как это закреплено в Уголовном кодексе".

Вместе с тем, юрист Института медиа права (ИМП) Вита Володовська отметила, что этот законопроект предусматривает слишком серьезную уголовную ответственность за действия, которые определяются неоднозначно. Юрист также подчеркнула, что с юридической точки зрения требование получить разрешение на распространение такой информации от оперативного штаба, не соответствует закону "Об информации".

Как известно, законопроект №2050а народные депутаты внесли на рассмотрение парламента 9 июня. Парламентарии предложили уточнить действующие статьи Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность должностных лиц и граждан Украины за любые призывы к террористическим действиям, а также внести изменения в ЗУ "О борьбе с терроризмом". Также депутаты предлагают установить в законопроекте такое правонарушение как "Информационное содействие терроризму", запретить распространение любым способом идеологии терроризма и информации, которая имеет целью пропаганду или оправдание терроризма. В документе перечислен обширный перечень сведений, которые запрещается распространять без разрешения оперативного штаба в случае, когда она не относится к информации с ограниченным доступом.